33 yıl sonra şehit sayıldı!

1962 Tunceli doğumlu Er Düzali Özel, 1984 yılında vatani görevi için gittiği Kars Aykaya Subatan Bölgesi’nde bulunan 7. Hudut Tabur Komutanlığı’nda hazır kıtada görev aldı. Asayiş Mangası olarak görev yapan Er Özel’in bulunduğu birlikte bütün askerlere yeni yılda tatbikat yapılacağına dair bilgi verilirken tatbikat günü konusunda bir şey söylenmedi. Yapılacak tatbikatta Er Düzali Özel’in de yer aldığı birlikte yapıldı. Tatbikata göre Er Düzali Özel ile bir arkadaşı terör örgütü üyesi gibi davranacak ve askeri birlikte görev yapan bir astsubay, bir çavuş ve beş erin bulunduğu aracı durduracak ve birliğe alaydan gelen maaşlara el koyacaktı.

ASTSUBAYIN BİLGİSİ YOKTU

Ancak bu tatbikatın bilgisi ve prova yapılacağı askeri araçta bulunan Assubay Kıdemli Başçavuş Usame Bayramoğlu’ndan gizli tutuldu. Sadece tatbikat döneminde olduğu belirtilerek astsubaya olası tatbikatlara hazır olması gerektiği bildirildi.

TERÖRİST DİYE BOĞUŞTU

2 Ocak 1985 tarihinde de maaşları alaydan almaya giden Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Usame Bayramoğlu ve askerlerin içinde bulunduğu araç, Büyük Yahni Tepe Bölgesinde durduruldu. İki erin üstünde normal askeri kıyafet olmasına rağmen başları maske ile kapalı olduğu için astsubay erleri tanımadı. Terörist unsur sandığı iki erle boğuşmaya başladı ve silahıyla Düzali Özel’i vurdu. Olayın tatbikat povası olduğunu öğrendiğinde ise iş işten geçmişti. Yaralı er Özel, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamayarak şehit düştü. Bu olaydan sonra soruşturma başlatıldı. Yargılamalar sonunda olaydan haberi olmayan astsubay beraat etti. Ancak hayatını kaybeden Er Özel’e şehitlik unvanı verilmedi. Bu olaydan rahatsız olan ve çocuklarının haksızlığa uğradığını düşünen Düzali Özel’in acılı ailesi CHP eski Milletvekili Avukat Hüseyin Aygün’den yardım istedi. Aygün de, Er Düzali Özel’in ailesi adına Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na başvurdu. Avukat Hüseyin Aygün’ün, Özel ailesi adına verdiği dilekçeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit ve Gazi İşlem Şube Müdürü Piyade Albay Uğur Sungar yanıt verdi. Yanıtta, yapılan incelemelerin ardından Düzali Özel’in şehit sayılmasına ve ailesine maaş bağlanmasına karar verildiği belirtildi.