324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

YASA dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra kolluk kuvvetlerince yakalanarak İzmir ve Aydın Valilikleri İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilen 324 kişinin sınır dışı işlemleri tamamlandı.
Göçmenler, jandarma eşliğinde minibüs ve otobüslerle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.
Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı havalimanında üst ve valiz aramaları yapılan göçmenler daha sonra tarifesiz uçuşla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.
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