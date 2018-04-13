Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10...
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir'de, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 324 kaçak göçmen tarifesiz uçak seferiyle sınır dışı edildi

324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir'de, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 324 kaçak göçmen tarifesiz uçak seferiyle sınır dışı edildi

13 Nisan 2018 Cuma 09:56
324 kaçak göçmen sınır dışı edildi
banner404

YASA dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra kolluk kuvvetlerince  yakalanarak İzmir ve Aydın Valilikleri İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim  edilen 324 kişinin sınır dışı işlemleri tamamlandı.

Göçmenler, jandarma eşliğinde minibüs ve otobüslerle İzmir Adnan  Menderes Havalimanı'na getirildi.

Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı havalimanında üst ve  valiz aramaları yapılan göçmenler daha sonra tarifesiz uçuşla Afganistan'ın  başkenti Kabil'e gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Göçmenİzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün kullandığı yeni haberleşme programı deşifre oldu!
FETÖ'nün kullandığı yeni haberleşme programı deşifre oldu!
"Umre'ye götüreceğiz" deyip Urfa ve Antep'i gezdirip geri getirdiler
"Umre'ye götüreceğiz" deyip Urfa ve Antep'i gezdirip geri getirdiler
Ehliyetsiz genç sürücünün polise sorusu şaşırttı
Ehliyetsiz genç sürücünün polise sorusu şaşırttı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim