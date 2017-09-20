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32 ilde dev operasyon: 125 kişiye yakalama kararı

Konya merkezli 32 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Gelen son dakika bilgisinde eş zamanlı düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtildi

32 ilde dev operasyon: 125 kişiye yakalama kararı

Konya merkezli 32 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Gelen son dakika bilgisinde eş zamanlı düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtildi

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:28
32 ilde dev operasyon: 125 kişiye yakalama kararı
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KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askeri personele ‘mahrem imamlık’ yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine bugün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları öğrenildi. Örgüt içerisinde yer alan ‘ümitçinin’ örgüt içerisinden faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri ile giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
OperasyonFetö
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