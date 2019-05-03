31 Mart'ta seçimi kazandılar, 2 Mayıs'ta tam 145 işçiyi kovdular!

DİYARBAKIR'DA HDP'li Sur Belediyesi, 145 işçinin iş akdini sona erdirdi.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hemen ardından gelen işten çıkarılma kararını protesto etti.

"BELEDİYEDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

İşçilerden Mizgin Kaçar, yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da iş başı yapan 145 kişinin, işçi haklarını savunduğunu öne süren belediye yönetimince işten çıkarıldığını söyledi.

İşten çıkarılma nedeni hakkında bilgileri olmadığını ifade eden Kaçar, "Belediyeden açıklama bekliyoruz. İşimizi, hakkımızı istiyoruz. Buradaki arkadaşların hepsi evli, çocuk sahibi. Yönetime saygı duyuyoruz, onların da bize saygı duymasını istiyoruz." dedi.

"TEK DERDİMİZ EVİMİZE EKMEK GÖTÜRMEK"

İlyas Hocaoğlu, belediyeye şoför olarak alındığını ifade ederek, görev yaptığı süre içerisinde işini yaptığını söyledi.

Sabah belediyeye geldiklerinde işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini dile getiren Hocaoğlu, "Tek derdimiz evimize ekmek götürmek. İşten çıkarılmamız için hiçbir neden yok. Ramazana 3 gün kala işten çıkarıldık. Evim kira, 2 çocuğum öğrenci. Hiçbir gerekçe sunmadılar." diye konuştu.

Şilan Alabaş, ziraat mühendisi olarak belediyede çalışmaya başladığını belirterek, "1 Mayıs'ta işçi hakları, emek ve özgürlüklere dem vuran yönetim ertesi gün bizi işten çıkardı. Mazbata alındıktan sonra illegal şekilde işçi alımı yapıldığı için işten çıkarıldığımız iddia ediliyor. Oysa alım kararı 3 ay önce yapılmıştı. İşimizi ve hakkımızı istiyoruz. Aramızda engelli olan arkadaşlarımız var. Mağduruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ DE BURANIN ÇOCUĞUYUZ"

Ahmet Demir ise seçimden önce yapılan mülakatın ardından işe alındıklarını aktararak işten çıkarılma kararının haksız olduğunu savundu.

Ahmet Sapmaz, güvenlik personeli olarak 11 Mart'ta mülakata girdiğini, ardından işe alındıklarını ifade etti.

Dün akşam işten çıkarıldığını öğrendiğini belirten Sapmaz, "Biz de buranın çocuğuyuz. Hiçbir neden göstermeden bizi işten attılar." şeklinde konuştu.