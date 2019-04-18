31 Mart sonrası AK Parti'nin 2 il başkanı daha istifa etti

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Celal Kaman, "Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demekten vazgeçmeyeceğimi belirtmek isterim" dedi. AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Et, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Karaman AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

Celal Kaman, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"ERDOĞAN'A SADAKATİMİN SORGULANMASI HAKKINI KİMSEDE GÖRMÜYORUM"

İl başkanlığı görevi süresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı olmanın onurunu, gururunu ve şerefini taşıdığını belirten Kaman, "31 Mart seçimlerinde 11 ilçe belediye başkanlığının 8'ini, 3 belde başkanlığının tamamını, 27 il genel meclis üyeliğinden 18'inin kazanılmasında etkili bir il yönetim kuruluna başkanlık yapmaktan gurur duymaktayım. Görev almaya başladığım ilk gün nasılsa bugün de partime, davama, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatimin, bağlılığımın ve bu dava uğruna yaptığımız fedakarlıkların sorgulanması hakkını hiç kimsede görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"DOĞRUYA 'DOĞRU' YANLIŞA 'YANLIŞ' DEMEK VAZGEÇMEYECEĞİM"

Davalarının nöbet değişimleriyle bugüne kadar geldiğini, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğine işaret eden Kaman, "Ben de bu nöbet değişimlerinin bir neferi olarak dün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dediğimizde bizleri yanlış anlayarak kırılan, incinen tüm hemşehrilerimizden helallik isterken, bundan sonra da hiçbir şekilde doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demekten vazgeçmeyeceğimi belirtmek isterim." dedi.

KARAMAN İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Et'in istifa metni de teşkilatın sosyal medya hesabında yayımlandı.

Açıklamada "Görmüş olduğum lüzum üzerine 16.04.2019 Salı günü Karaman AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Davamızın bir neferi olarak her daim hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm Karamanlı hemşehrilerime ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İZMİR İL BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, istifa ettiğini açıklayarak "Başarısızlık varsa ben kendi adıma gerekeni yaptım. Bu başarısızlık tek başına benden kaynaklanıyorsa, sorun yok. Herkes yerinde, görevinde devam eder. Eğer sadece bana ait değilse, devamı gelir" demişti.