31 Mart'ın kaybedeni HDP! Tam 23 belediye elinden gitti

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 8 il ve 46 ilçede seçimleri kazandı. 2014 seçimlerine BDP adıyla yarışan HDP kadroları, 10 il, 67 ilçe belediye olmak üzere toplam 77 yeri kazandı.
31 Mart yerel seçimler, tüm Türkiye'de nefes kesti. Doğu'da aday çıkartıp Batı'da Cumhur İttifakı'na kaybettirme üzerine seçim stratejisi belirleyen HDP, 2014 sonuçlarıyla karşılaştırma yapıldığında seçimin kaybedeni oldu.
2019'DE 8 İL 46 İLÇE KAZANDI
Anadolu Ajansı'nın (AA) son verilerine göre; HDP, 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 il ve 46 ilçede seçimleri kazandı. HDP, Diyarbakır'da kayyum atanan tüm belediyeleri geri aldı. Kars ve Iğdır'da tüm partilerin ittifaklarına rağmen HDP eşbaşkan adayları kazandı.
2014 SEÇİMLERİNDE 77 BELEDİYE KAZANDI
2014 seçimlerinden sonra HDP'ye katılan BDP, 2 büyükşehir, 8 il ve 77 ilçe kazanmıştı. 2019 seçim sonuçlarına göre HDP, 23 belediye kaybetti.
İŞTE HDP'NİN 31 MART SEÇİMİNDE KAZANDIĞI YERLER
HDP'nin şimdiye kadar kazandığı il ve ilçeler şöyle:
DİYARBAKIR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları: Selçuk Mızraklı – Hülya Alökmen Uyanık
Bağlar: Zeyyat Ceylan – Zübeyde Zümrüt
Bismil: Orhan Ayaz – Gülşen Özer
Çınar: Bedri Kaya – Necla Tamriş
Dicle: Felat Aygören – Yasemin Üçer
Eğil: Mustafa Akkul – Gülistan Ensarioğlu
Ergani: Ahmet Kaya – Meryem Yıldız
Hazro: Ahmet Çevik – Gülistan Ekti
Kayapınar: Keziban Yılmaz – Necati Pirinççioğlu
Kocaköy: Rojda Nazlier – Kasım Pervane
Kulp: Mehmet Fatih Taş – Fatma Ay
Lice: Tarık Mercan – Ruken Yılmaz
Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu
Sur: Feyme Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir
Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek
VAN
Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı
Başkale: Erkan Acar – Şengül Polat
Çaldıran: Leyla Atsak – Faruk Demir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit – Medeni Özer
İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt
Muradiye: Yılmaz Şalan – Leyla Balkan
Özalp: Yakup Yalmaç – Dilan Örenci
Saray: Caziye Duman – Şahabettin Bilmez
Tuşba: Yılmaz Berki – Ayşe Minaz
Erciş: Yıldız Çetin - Mahmut Pala
MARDİN
Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Ahmet Türk – Necla Figen Altındağ
Derik: Mülkiye Esmez – Mehmet Şerif Kıran
Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz – Salih Kuday
Mazıdağı: Nalan Özaydın – İbrahim Çoko
Nusaybin: Semire Nergiz – Ferhat Kut
Savur: Gülistan Öncü – Mehmet Yasin Kalhan
BATMAN
Batman Belediyesi Eşbaşkanları: Mehmet Demir – Songül Korkmaz
Kozluk: Ayhan Eren – Nazime Avcı
AĞRI
Diyadin: Betül Yaşar – EvrenDemir
Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakan
Patnos: Emrah Kılıç – Müşerref Geçer
ERZURUM
Karaçoban: Halit Uğun – Remziye Sönmez
Karayazı: Melike Göksu – Burhanettin Şahin
Tekman: Muzahir Karakuş – Yanes Çelik
MUŞ
Bulanık: Adnan Topçu – Eylem Saruca
Malazgirt: Erdal Çakar – Münevver Ceylan
Varto: Ülkü Karaaslan – Mahmut Yalçın
BİTLİS
Güroymak: Hikmet Taşdemir – Dilek Ozan
HAKKARİ
Hakkari Belediyesi Eşbaşkanları: Cihan Karaman – Seher Kadiroğlu Ataş
Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sari
ŞIRNAK
Cizre: Mehmet Zırığ – Berivan Kutlu
İdil: Songül Erden – Murat Şen
Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk
URFA
Suruç: Hatice Çevik – Abdullah Polat
IĞDIR
Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları: Yaşar Akkuş – Eylem Çelik
SİİRT
Siirt Belediyesi Eşbaşkanları: Berivan Helen Işık – Resul Kaçar
Baykan: Remzi Sarsılmaz – Özden Gülmez
Kurtalan: Baran Akgül – Esmer Baran
KARS
Kars Belediyesi Eşbaşkanları: Ayhan Bilgen – Şevin Alaca