31 Mart'ın kaybedeni HDP! Tam 23 belediye elinden gitti

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 8 il ve 46 ilçede seçimleri kazandı. 2014 seçimlerine BDP adıyla yarışan HDP kadroları, 10 il, 67 ilçe belediye olmak üzere toplam 77 yeri kazandı.

31 Mart yerel seçimler, tüm Türkiye'de nefes kesti. Doğu'da aday çıkartıp Batı'da Cumhur İttifakı'na kaybettirme üzerine seçim stratejisi belirleyen HDP, 2014 sonuçlarıyla karşılaştırma yapıldığında seçimin kaybedeni oldu.

2019'DE 8 İL 46 İLÇE KAZANDI

Anadolu Ajansı'nın (AA) son verilerine göre; HDP, 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 il ve 46 ilçede seçimleri kazandı. HDP, Diyarbakır'da kayyum atanan tüm belediyeleri geri aldı. Kars ve Iğdır'da tüm partilerin ittifaklarına rağmen HDP eşbaşkan adayları kazandı.

2014 SEÇİMLERİNDE 77 BELEDİYE KAZANDI

2014 seçimlerinden sonra HDP'ye katılan BDP, 2 büyükşehir, 8 il ve 77 ilçe kazanmıştı. 2019 seçim sonuçlarına göre HDP, 23 belediye kaybetti.

İŞTE HDP'NİN 31 MART SEÇİMİNDE KAZANDIĞI YERLER

HDP'nin şimdiye kadar kazandığı il ve ilçeler şöyle:

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları: Selçuk Mızraklı – Hülya Alökmen Uyanık

Bağlar: Zeyyat Ceylan – Zübeyde Zümrüt

Bismil: Orhan Ayaz – Gülşen Özer

Çınar: Bedri Kaya – Necla Tamriş

Dicle: Felat Aygören – Yasemin Üçer

Eğil: Mustafa Akkul – Gülistan Ensarioğlu

Ergani: Ahmet Kaya – Meryem Yıldız

Hazro: Ahmet Çevik – Gülistan Ekti

Kayapınar: Keziban Yılmaz – Necati Pirinççioğlu

Kocaköy: Rojda Nazlier – Kasım Pervane

Kulp: Mehmet Fatih Taş – Fatma Ay

Lice: Tarık Mercan – Ruken Yılmaz

Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu

Sur: Feyme Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı

Başkale: Erkan Acar – Şengül Polat

Çaldıran: Leyla Atsak – Faruk Demir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit – Medeni Özer

İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt

Muradiye: Yılmaz Şalan – Leyla Balkan

Özalp: Yakup Yalmaç – Dilan Örenci

Saray: Caziye Duman – Şahabettin Bilmez

Tuşba: Yılmaz Berki – Ayşe Minaz

Erciş: Yıldız Çetin - Mahmut Pala

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları: Ahmet Türk – Necla Figen Altındağ

Derik: Mülkiye Esmez – Mehmet Şerif Kıran

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz – Salih Kuday

Mazıdağı: Nalan Özaydın – İbrahim Çoko

Nusaybin: Semire Nergiz – Ferhat Kut

Savur: Gülistan Öncü – Mehmet Yasin Kalhan

BATMAN

Batman Belediyesi Eşbaşkanları: Mehmet Demir – Songül Korkmaz

Kozluk: Ayhan Eren – Nazime Avcı

AĞRI

Diyadin: Betül Yaşar – EvrenDemir

Doğubayazıt: Yıldız Acar – Cesim Çakan

Patnos: Emrah Kılıç – Müşerref Geçer

ERZURUM

Karaçoban: Halit Uğun – Remziye Sönmez

Karayazı: Melike Göksu – Burhanettin Şahin

Tekman: Muzahir Karakuş – Yanes Çelik

MUŞ

Bulanık: Adnan Topçu – Eylem Saruca

Malazgirt: Erdal Çakar – Münevver Ceylan

Varto: Ülkü Karaaslan – Mahmut Yalçın

BİTLİS

Güroymak: Hikmet Taşdemir – Dilek Ozan

HAKKARİ

Hakkari Belediyesi Eşbaşkanları: Cihan Karaman – Seher Kadiroğlu Ataş

Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sari

ŞIRNAK

Cizre: Mehmet Zırığ – Berivan Kutlu

İdil: Songül Erden – Murat Şen

Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk

URFA

Suruç: Hatice Çevik – Abdullah Polat

IĞDIR

Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları: Yaşar Akkuş – Eylem Çelik

SİİRT

Siirt Belediyesi Eşbaşkanları: Berivan Helen Işık – Resul Kaçar

Baykan: Remzi Sarsılmaz – Özden Gülmez

Kurtalan: Baran Akgül – Esmer Baran

KARS

Kars Belediyesi Eşbaşkanları: Ayhan Bilgen – Şevin Alaca