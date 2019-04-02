31 Mart: Ekrem İmamoğlu’nun en uzun gecesi

EKREM İmamoğlu’nun 103 günlük seçim maratonu ve bitmeyen 31 Mart gecesi…

Adaylığı 18 Aralık 2018’de açıklanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 103 günlük maratonun ardından ipi göğüsledi. 25 Aralık’ta seçim çalışmalarına başlayan İmamoğlu, 31 Mart’ta sandıklar kurulana kadar bir an yerinde durmadı. 39 İlçeyi karış karış gezdi. “Sıkmadık el bırakmayacağım” diyen İmamoğlu hedefini gerçekleştirmek için var gücüyle çalıştı. 39 İlçenin kimisini 2 kere kimisini 3-4 kere karışladı. Fakat İmamoğlu için hayatının en uzun gecesi belki de 31 Mart akşamıydı.

İSTANBUL İÇİN TARİHİ BİR GÜN 31 MART 2019

İmamoğlu, güne sabah saatlerinde Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu'nda ailesiyle birlikte oyunu kullanarak başladı. İmamoğlu’nu uzun bir gece bekliyordu. Saat 15.30 gibi Sarıyer’de bulunan Seçim Koordinayon Merkezi’ne gelen İmamoğlu, 17.00’da sandıkların kapanmasıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte kameralar karşısına geçti ve durumun gidişatı hakkında bilgilendireceğini söyledi.

‘103 GÜN BOYUNCA YÜZÜNÜ BİR GÜN ASIK GÖRMEDİM’

İmamoğlu, umut doluydu. 103 gün boyunca bir kez asık görmediğim yüzü yine gülüyordu. Zaman zaman geleceğini ve bilgi paylaşacağını söylemişti. Kendisine ayrılan yer ve verileri giren ekibe ayrılan bölümler ayrıydı. Basın ise hemen hemen dip dibe olan başka bir salondaydı. Saatler ilerledikçe, arada bir içeriden sevinç çığlıkları ve alkışlar yükseliyordu. Bu arada bazı siteler ve kanallar sonuçları vermeye başlamıştı ancak Anadolu Ajansı’na göre İmamoğlu’nun rakibi AKP İBB adayı Binali Yıldırım öndeydi.

‘HEPİMİZİN KAFASI KARIŞTI’

Hepimiz kafası karışık bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışırken saat 20.30’da İmamoğlu, açıklama yapmak üzere kürsüye geldi. İmamoğlu, süreci ve verileri yakından takip ettiğini ancak seçim yasağı kalkmadan önce Anadolu Ajansı tarafından enteresan bir şekilde veri girişi olduğuna dikkat çekti ve Anadolu Ajansı’nı ve YSK’yı göreve, daha titiz olmaya davet etti. Seçim kampanyası boyunca gayet sakin ve nezaketli bir dil kullanan İmamoğlu yine düşüncelerini yine böyle dile getirdi.

“HAK YEMEDİM, YEMEM HAKKIMI DA YEDİRMEM”

Gazeteciler, saat 20.30’daki açıklamasını bir gayret yazmaya çalışırken saat 20.55’de tekrar haber geldi. “İmamoğlu, açıklama yapacak.” Yarım saat arayla açıklama yapması “Ters giden bir şeyler mi var?” düşüncesinin oluşmasına neden olmuştu ki merağımızı gidermek için İmamoğlu, kameralar karşısındaydı. İmamoğlu’nun bu açıklamasında ilk defa kullandığı “Hak yemedim, yemem, hakkımı da yedirmem.” sözleri gecenin uzun olacağının ilk sinyallerini vermişti. İmamoğlu kararlıydı. Bir oyun bile takipçisi olacağını bu sözleriyle anlatıyordu. CHP’nin kendi sistemine gelen ve AA’yla karşılaştırdıkları verileri de açıklayan İmamoğlu, AA’yla kendi verilerinin tutmadığını söyledi. Ardından da şöyle ekledi: “Dediğim gibi burada ne yazık ki bir manipülasyon süreci söz konusu.”

“UTANILACAK BİR ŞEY YAPMAYIN”

Saatler ilerlerken ara ara alkış sesleri gelmeye devam ediyordu. Bu arada yüzde 80 ile AKP İBB adayı Binali Yıldırım’ın oy oranını başlatan AA verileri gittikçe düşüyordu ve saatler ilerledikçe heyecan da artıyordu. Saat 22.00 olduğunda İmamoğlu, bir kez daha kamera karşısındaydı ve sabah 07.30’a kadar toplam 12 defa kameralar karşısında yerini alacaktı. 22.00’dan sonra gelecek açıklamalarda Anadolu Ajansı, İmamoğlu’nun bir numaralı gündemiydi. İmamoğlu’nun ilk AA tarafından veri girişinin çok yavaş olduğunu açıklaması 22.00’da oldu. Ardından 23.30’da kameralar karşısına geçtiğinde AA tarafından girilen verilerin tamamen durduğunu açıkladı. YSK ve AA yetkililerini göreve davet etti. Üslubu nazik ancak biraz kızgın gibiydi. Hakkını arıyordu. Hakkını istiyordu. Ancak hakkını isterken bile kimseyi kırmamaya özen gösteriyor, onları “Bu şehrin insanlarına, çocuklarına, kadınlarına, gençlerine hesap veremezsiniz. Utanılacak bir şey yapmayın.” diye uyarıyordu. Anadolu Ajansı 23.21’de son veri girişini yapmış ve Anadolu Ajansı’na göre Binali Yıldırım İstanbul’un yeni Belediye Başkanı’ydı. Bu sırada açıklama yapan AKP İBB adayı Binali Yıldırım da İstanbul’u kazandıklarını söyledi. İmamoğlu ise rakibine şöyle cevap verdi: “Ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor. Bu da manipülasyonun başka bir ayağı. Kendileri uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamlığı kimliğine sorumluluğuna davet ediyorum. Süreç tamamlanmadan kazandık demesini netice olarak ayıplıyorum.” dedi. Arada yaşanan trafik baş döndürücüydü… Bu arada Seçim Koordinasyon Merkezi’ne partililer gelmeye başlamış, içerisi ve dışarısı İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı okuyanlarla dolmuştu. Saatler 00.00’a gelirken hemen hemen diğer illerin seçim sonuçları belli olmuştu.

“KAZANDIĞIMI BİLİYORUM”

Saatler 00.30’a yaklaşırken İmamoğlu, kameralar karşısında “Kazandığımı biliyorum ama bu benim devlet adamlığıma yakışmadığı için henüz açıklama yapmıyorum.” dedi. Partililer, slogan atmaya başlamıştı ki İmamoğlu, onlara şöyle fısıldadı: “Sükunet, sükunet, sükunet… Kimsenin kalbi kırılmayacak.” Bundan sonra gelecek açıklamalarda da AA ve YSK’ya uyarı vardı. Ve kararlılıkta, kendinden emin bir şekilde hakkını arayan bir İstanbul Belediye Başkanı böyle uzun, uykusuz bir gece geçirdi. 14 saatin sonunda ise önce YSK Başkanı Sadi Güven İmamoğlu’nun kazandığını ardından AA İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı. 31 Mart gecesinden akıllara yüzde 98 veri akışını 6 saatte giren ancak kalan yüzde 2’yi ise 14 saatte açıklayan AA ve YSK bir de hakkını almak için alın teriyle sabaha kadar mücadele eden başkan kaldı.

KAYNAK: SÖZCÜ