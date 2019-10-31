307 hakim ve savcının yeri değişti: İşte Alanya'daki görev değişimleri...

HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51'i idari, 256'sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname Alanya Adliyesi’nde görev yapan Hakim Erhan Şengün, Ankara bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine; Alanya Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ersin Sağlam, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'na; Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Mehmet Mülhim ise Alanya Hakimliği'ne atandı.