301 kişi öldü! 3 kişi izleyecek

TÜRKİYE'NİN

yaşadığı en büyük maden faciasının davası bugün başlıyor.

Davadan notlar:

09:20



Ailelerin avukatları "Bunu yapamazsınız. Madende almadığınız önlemi burada alıyorsunuz. Aileler girecek" diye polis barikatının önünde tepki gösteriyor.





09:10

Duruşmaya her aileden bir kişinin alınacak olmasına madenci yakınları tepki gösteriyor. İçeri alınmayan madenci yakınları tepkilerini ağlayarak ve 'bu dava bizim' diye haykırarak dile getiriyor.





08:55

Mahkeme Başkanı, ulusal, yerel ve dünya medyasından onlarca gazetecinin katıldığı duruşmaya sadece üç gazetecinin katılabileceğini duyurdu. Bir yerel, bir ulusal, bir de uluslararası kurumdan basın mensubunun salona alınacağı açıklandı.



DAVA 10 GÜN SÜRECEK



Dava Akhisar’da özel olarak hazırlanan Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi Salonu'nda görülecek. 10 gün sürecek duruşmada aralarında Can Gürkan’ın da olduğu 8 tutuklu sanık, bulundukları Aliağa Şakran Cezaevi’nden duruşmalar için özel hazırlanan salona SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanacak.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekillerinin de katılacağı duruşma öncesi Akhisar'da geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.





İSTENEN CEZALAR

Tutuklu 8 şüpheli Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı, Ertan Ersoy, Mehmet Ali Günay Çelik, Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık hakkında ‘olası kastla öldürme’ suçundan 301 kez 25 yıla kadar, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan ise 162 kez 6 yıla kadar hapis istendi. Tutuksuz 37 şüphelinin ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Bu sanıklardan 25’inin cezalarının, “bilinçli taksir” olduğu gerekçesiyle 3’te 1 oranında artırılması talep edildi.