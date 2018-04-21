300 bin TL'lik otomobile jandarma el koydu

AMASYA İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından merkez bağlı D-100 karayolu Boğazköy mevkiinde yol kontrolünde durdurulan, yurt dışından Türkiye’ye sahibi tarafından getirilen ve piyasa değeri 300 bin TL olan otomobili başka bir kişinin kullandığı tespit edildi.
Jandarma, gümrük kanununa muhalefet suçundan işlem başlattığı otomobile el koydu.
Otomobil, Amasya Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilecek
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