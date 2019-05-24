30 bin oy alan aday yarıştan resmen çekildi: Her şey çok güzel olacak

31 Mart'ta 30 bin 817 oy alan DSP İstanbul Adayı Muammer Aydın, seçimden çekilme dilekçesini İl Seçim Kurulu Başkanlığına sundu. Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Her şey çok güzel olacak" dedi

30 bin oy alan aday yarıştan resmen çekildi: Her şey çok güzel olacak
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekilme dilekçesini İl Seçim Kuruluna verdiğini söyleyen Demokratik Sol Parti'nin Adayı Muammar Aydın, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek oldu.

31 Mart seçimlerinde DSP Adayı Muammer Aydın, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinden sonra adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. 23 Haziran seçimlerine katılmayacak olan DSP Adayı Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Çekilme dilekçesini İl Seçim Kuruluna verdiğini söyleyen Aydın, Ekrem İmamoğlu'na destek oldu. DSP'li Aydın, mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey Güzel Olacak" seçim sloganını sosyal medya hesabından paylaşarak desteğini ilan etti.

DSP'li Muammer Aydın 31 Mart seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.

İşte o mesaj:

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