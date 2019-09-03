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3 yıl önce protesto ettiği ismi bu kez alkışladı

Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını noktalayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu alkışlaması dikkat çekti. Erdoğan'ın bu tutumu, ikili arasında 3 yıl önce yaşanan kavgayı akıllara getirdi.

GÜNDEM 02.09.2019, 12:28 Melike Temir
3 yıl önce protesto ettiği ismi bu kez alkışladı
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İSTANBUL ve Ankara başta olmak üzere 11 baronun 'Törenin, Cumhurbaşkanlığında yapılması yargı bağımsızlığını zedeler' diye protesto ettiği 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törende ilk konuşmayı Türkiye Barolar Birliği Metin Feyzioğlu yaptı. Feyzioğlu konuşmasında "Vatan söz konusu ise gerisi tefarruattır. Biz o yüzden buradayız. Barolar Birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi.

3 YILDA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Feyzioğlu'nun konuşmasını noktalaması sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Yaklaşık 3 yıl önce Danıştay'ın 146. kuruluş yıldönümünde Feyzioğlu'nun yaptığı konuşmayı protesto eden Erdoğan'ın bu kez Feyzioğlu'nu alkışlaması programı takip edenlere "Nereden nereye" dedirtti.

#Adli Yıl Açılış töreni #Metin Feyzioğlu #protesto #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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