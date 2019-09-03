3 yıl önce protesto ettiği ismi bu kez alkışladı

İSTANBUL ve Ankara başta olmak üzere 11 baronun 'Törenin, Cumhurbaşkanlığında yapılması yargı bağımsızlığını zedeler' diye protesto ettiği 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törende ilk konuşmayı Türkiye Barolar Birliği Metin Feyzioğlu yaptı. Feyzioğlu konuşmasında "Vatan söz konusu ise gerisi tefarruattır. Biz o yüzden buradayız. Barolar Birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi.

3 YILDA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Feyzioğlu'nun konuşmasını noktalaması sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Yaklaşık 3 yıl önce Danıştay'ın 146. kuruluş yıldönümünde Feyzioğlu'nun yaptığı konuşmayı protesto eden Erdoğan'ın bu kez Feyzioğlu'nu alkışlaması programı takip edenlere "Nereden nereye" dedirtti.