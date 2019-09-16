banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

3 kişiyi öldüren eski astsubayın evi iki kez kundaklandı

Adana'da, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay Güçlü Doğan Tabur'un (50) üç katlı evi, iki kez kundaklandı. Evin boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü

GÜNDEM 16.09.2019, 09:59
3 kişiyi öldüren eski astsubayın evi iki kez kundaklandı
banner404

22 AĞUSTOS'TA, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Hayati Özkaya, Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi'yi tabancayla vurarak öldüren, olayın ardından da yakalanıp, tutuklanan Güçlü Doğan Tabur'a ait 3 katlı ev, kimliği belirsiz kişilerce iki kez kundaklandı. Tabur'un anne ve babasının da yaşadığı ancak geçen hafta boşalttıkları 3 katlı binadan saat 03.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede, evin yanıcı madde atılarak yakıldığı tespit edildi.
Polis ve itfaiye erlerinin çalışmalarını tamamlayıp, olay yerinden ayrılmasının ardından, saat 06.30 sıralarında bu kez binanın 3'üncü katından alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatte söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, 3'üncü katın da yanıcı madde atılarak yakıldığı tespit etti.
 
Evi kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
 

#Adana
Yorumlar (0)
32°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:33
Öğle 12:57
İkindi 16:28
Akşam 19:12
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545