3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ELAZIĞ merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ / PDY ) yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen askeri personel, memur, sağlık çalışanı ve esnafın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, İzmir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.Soruşturmanın yürütüldüğü Elazığ'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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