3. Havalimanı açılışında Binali Yıldırım'ı zora sokan hata!

3. HAVALİMANI'NIN açılış programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı şaşırtan bir hata geldi. Oktay Kaynarca, konuşma sırasını şaşırarak Binali Yıldırım sırası gelmeden anons etti.

"HEYECANDAN OLSA GEREK HATA YAPTIM"

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, 3. Havalimanı programını sunarken bir hata yaptığı itiraf etti. Konuşma sırasını karıştıran tecrübeli sunucu Oktay Kaynarca, konuşma sırası Binali Yıldırım'da olmamasına rağmen Yıldırım'ı sahneye davet etti. Yıldırım'ın konuşmasından sonra yaptığı hata yüzünden özür dileyen Kaynarca, "Programın heyecanından olsa gerek bir hata yaptım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım konuşmasını öne aldım." dedi.