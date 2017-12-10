3 CHP'li Belediye başkanı daha görevden alınıyor

İçişleri bakanlığı müfettişleri tarafından incelemede bulunan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş ve Şişli belediyelerinde de yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sona gelindiği ve bu üç belediye başkanının da görevden alınabileceği iddia edildi.