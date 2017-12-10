3 CHP'li Belediye başkanı daha görevden alınıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemede sona gelinen CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Beşiktaş ve Şişli belediyelerindede Ataşehir Belediyesi'ndeki gibi görevden almaların yaşanabileceği iddia edildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Muğla Büyükşehir, Beşiktaş ve Şişli belediyelerinde soruşturma yapmak üzere Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan ikişer müfettiş görevlendirildi.
Müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda, belediye başkanlarının görevden alınıp alınmamasına karar verilecek.
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