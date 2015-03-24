3 ayaklı köpek doğdu

Bartın merkeze bağlı Eskihamidiye köyünde üç gün önce doğan üç ayaklı yavru köpek, yörede yaşayanların ilgisini çekiyor. Köpeği ilk gördüğünde şaşkınlık yaşayan Hasan Karaağaç, eşine ender rastlanan bir durum olduğunu belirtti. Sokaktan alıp sahip çıktığı köpeğinin 3 gün önce bir yavru dünyaya getirdiğini belirten Karaağaç, "İlk anda her şey normal gibi gözüken minik köpeğin dikkatli bakınca bir ayağının olmadığını ve 3 ayaklı dünyaya geldiğini gördük. Annesi yanından hiç ayırmıyor. Köpeğin bir ayağı eksik olduğu için rahatlıkla gezemeyebilir. Eğer köpeğimizi alıp bakacak bir barınak olursa daha sağlıklı büyüyeceğini düşünüyorum. Bu konuda hayvan severlerden yardım bekliyorum" dedi. Henüz yürüyemeyen minik yavruyu bir an olsun yanından ayırmayan annesinin sevgisi görenleri duygulandırıyor.