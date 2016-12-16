3 askeri şehit eden terörist yakalandı!

MUŞ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerce, 15 Ağustos 2015 tarihinde Bingöl’ün Karlıova İlçesi Hacılar Köyü bölgesinde 3 askerimizin şehit olduğu ve 6 askerimizin de yaralandığı patlama olayı ilgili olarak yola döşenen EYP üzerinden parmak izi tespit edilen ve Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında aranması bulunan örgüt üyesi ile PKK/YPG adına faaliyet gösteren ve silahlı çatışmalara giren bir terör örgütü üyesi, ilimizde yapılan çalışmalar sonucu yakalanmışlardır. Bir terör örgütü üyesi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer şahıs ise gerekli işlemlerin yürütülmesi için iline teslim edilmiştir" denildi.

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