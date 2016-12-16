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12 Mart Günlük Burç Yorumu

3 askeri şehit eden hain yakalandı

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde 3 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı saldırıda kullanılan patlayıcı üzerinde parmak izi tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Muş'ta yakalandı

3 askeri şehit eden hain yakalandı

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde 3 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı saldırıda kullanılan patlayıcı üzerinde parmak izi tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Muş'ta yakalandı

16 Aralık 2016 Cuma 09:00
3 askeri şehit eden hain yakalandı
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MUŞ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü ekiplerce, 15 Ağustos 2015 tarihinde Bingöl'ün Karlıova İlçesi Hacılar Köyü bölgesinde 3 askerimizin şehit olduğu ve 6 askerimizin de yaralandığı patlama olayı ilgili olarak yola döşenen EYP üzerinden parmak izi tespit edilen ve Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında aranması bulunan örgüt üyesi ile PKK/YPG adına faaliyet gösteren ve silahlı çatışmalara giren bir terör örgütü üyesi, ilimizde yapılan çalışmalar sonucu yakalanmışlardır. Bir terör örgütü üyesi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer şahıs ise gerekli işlemlerin yürütülmesi için iline teslim edilmiştir” denildi.
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Anahtar Kelimeler:
BingölKarlıovaEmniyet Müdürlüğü
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