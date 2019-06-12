3 anket şirketinden 23 Haziran yorumu

HÜRRİYET yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısını kaleme almadan önce üç anket şirketinin yöneticisiyle konuştuğunu belirtti ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde iki 'K'nın öne çıktığını söyledi. Selvi'nin aktardığına göre Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, ortak canlı yayının belirleyici görüşünde. Genar Başkanı İhsan Aktaş, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ve Sarı, kararsız seçmenin üzerinde durdu. Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Canlı yayın ne kadar etkili olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kamuoyu araştırma şirketleri, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın çıkacağı tartışma programından sonra yeni bir anket yapmayı planlıyorlar" ifadesini kullandı.

CANLI YAYIN YÜZDE 3'LÜK ORANI ETKİLEYEBİLİR

Selvi şöyle devam etti:

"Çünkü iki adayın çıkacağı programın kararsız seçmen üzerinde etkili olacağı düşünülüyor. Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, tartışma programının yüzde 3'lük bir oy oranını etkileyeceği görüşünde. 31 Mart seçimlerinde iki aday arasındaki farkın binde 1.5 olduğu dikkate alınırsa, yüzde 3 devasa bir oran demek. Adayların performansı kadar programı yönetecek olan İsmail Küçükkaya'ya da tarihi bir görev düşecek. Adaylar yüzde 3'ü yarı yarıya mı paylaşacak? Yok. Kim daha başarılı bir performans gösterirse yüzde 3'ten büyük dilimi alacak.

"YAYINDAKİ BAŞARISI ERDOĞAN'A 3 PUAN KAZANDIRDI"

Hem Binali Yıldırım'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda canlı yayın deneyimi var ama iki adayın karşılıklı tartışması farklı bir olay. O nedenle adaylara Amerikan başkanlarının tartışmalarını izleyip geçmişte bu tür tartışmaları yönetmiş olan televizyoncuların deneyimlerinden yararlanmalarını öneririm. Çünkü bunlar şampiyonluk maçına benzer. Kim vatandaşa daha çok güven vermeyi başarırsa, kim daha sakin ve saygılı olursa, kim rakibini zor durumda bırakacak hamle yapmayı başarırsa, stüdyodan İstanbul Belediye Başkanı olarak çıkabilir. Murat Sarı, 1994 seçimlerinde yapılan açık oturumların Erdoğan'a kazandırdığının tespit edildiğini anlattı. 'TV'deki tartışma programından önce Erdoğan, yüzde 22 seviyesinde çıkıyordu. Ancak yayındaki başarısı ona 3 puan kazandırdı. Yüzde 25'le seçimi kazandı' dedi.

KARARSIZ SEÇMEN

Yazıya oturmadan önce 3 kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Genar Başkanı İhsan Aktaş, Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı ve Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, bundan sonraki sürecin kararsız seçmeni etkilemeye dönük olacağı üzerinde durdular. İstanbul seçimlerinin sonucunu sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen belirleyecek. Ancak bu seçmenin bir bölümü yine gitmeyecek. Partiler 24 Haziran'da oy kullanmış ama 31 Mart'ta sandığa gitmemiş olan yüzde 4'lük dilim üzerinde duruyorlar."