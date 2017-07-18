29 şirkete kayyum atandı

UŞAK'TA, 2015 yılında başlayan Fethullahçı Terör Orgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, TMSF tarafından el konulan 10 anonim şirket, 18 limited şirket ve bir ticari işletme olmak üzere toplam 29 şirkete, Uşak Valisi Salim Demir kayyum olarak atandı. Vali Demir’in, atama kararının yarınki Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanması ardından kayyum olarak şirketlerin başına geçeceği belirtildi.
MAHKEME KARARI BEKLENECEK
Vali Demir, şöyle dedi:
"İlgili Başbakan Yardımcılığı Uşak’ta el konulan 29 şirkete kayyum olarak beni atadı. Karar yarınki ticaret sicil gazetesinde yayınlanacak. Şirketlerin durumlarını sonuca bağlamak için mahkeme kararlarını bekleyeceğiz. İşi yürüteceğiz. Şirketler bağlı bulundukları sektörde çalışmaya devam edecek."
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