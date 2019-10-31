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29 Ekim yürüyüşünün yasaklandığı kentte, Valilik geri adım attı

CHP Nevşehir teşkilatı, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünün Valilik tarafından yasaklandığı Nevşehir'de 'Atatürk'e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü'nü gerçekleştirdi.

GÜNDEM 29.10.2019, 15:54
29 Ekim yürüyüşünün yasaklandığı kentte, Valilik geri adım attı
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CUMHURİYET Halk Partisi, Valiliğin "kamu düzenini bozar" gerekçesiyle izin vermediği Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü Nevşehir'in merkezinde bulunan 1,5 kilometrelik caddede gerçekleştirdi. CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapmak üzere Nevşehir Valiliği'nden izin istemiş ancak Valilik "Atatürk'e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü" adı altında düzenlenecek etkinliğe "kamu düzenini bozar" gerekçesiyle izin vermemişti. Kamuoyunda infiali neden olan yasak için Nevşehir Valiliği geri adım attı. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın aktardığına göre; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, vekil Sarıaslan'ı telefonla arayıp Valiliğe davet etti.

"VALİ, ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Sözcü'ye konuşan CHP'li Faruk Sarıaslan "Vali bey bugün 12:30'da beni aradı. 'Sizinle özel bir şey görüşmek istiyorum il başkanınız da gelebilir mi?' dedi. Sayın il başkanımız ile birlikte makamına gittik. Bize 'Ben Japonya'daydım. Bu yasaktan haberim yoktu. Yanlış yapılmış. Bunu telafi etmek isterim' dedi. Biz de telafisi için 'Zaten biz yürüyeceğiz. O zaman izin verin izinli bir yürüyüş olsun' dedik. Vali bey de emniyeti aradı gerekli talimatı verdi. Tedbirler alındı ve yürüyüşümüzü halkımız da katılımyla coşkuyla yaptık" diye konuştu. Bunun üzerine CHP korteji yürüyüşe geçti. Yürüyüşe vatandaşların da katıldığı görüldü.

#29 Ekim yürüyüşü #valilik #Nevşehir
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