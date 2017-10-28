29-30 Ekim tatil mi? Pazartesi günü okul var mı?

29-30 Ekim tatil mi konusu internet üzerinden cevap arıyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılında etkinliklere katılacak olan öğrenciler, pazartesi günü okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29-30 Ekim tatil mi olacak? İşte, öğrencilerin ve birçok kişinin merakla araştırdığı komnunun detayları

29-30 EKİM TATİL Mİ OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl pazar gününe denk geldiği için kamu çalışanlarını pek etkilemese de özel sektör çalışanlarının sorguladığı konular arasında yer aldı. Diğer taraftan öğrenciler ise 30 Ekim Pazartesi günü tatil mi sorusunun cevabına kilitlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli ve dini bayramlar takviminde yer almaktadır. 30 Ekim ise bu takvimde yer almadığı için öğrenciler için resmi izin olmadığı anlamına gelmektedir.

19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.