28 Şubat günlerini anımsatan şok iddia: Başörtülü öğretmen istemiyorlar

İZMİR'DE yaşayan başörtülü öğretmenler sitem etti. Bazı özel okulların liyakat esası ile değil de şekilcilik esası ile çalıştırıldığını dile getiren öğretmenler, bu uygulamanın 28 Şubat dönemini hatırlattığına vurgu yaptı.

"BAZI OKULLAR BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞUMUZ İÇİN İŞ VERMİYOR"

Mağdur olduğunu dile getiren öğretmenler; şekle, dile, dine, ırka göre değil,liyakat usulüne göre değerlendirilmek istediğini dile getirdi.Öğretmen N.Ç. ayrımcılığın hala bitmediğini dile getirerek, "İzmir'de bazı özel okullar başörtülü olduğumuz gerekçesiyle bizi işe almıyor. Çeşitli tarikatlara ait bazı kolejler de var. Kutuplaşmadan dolayı bu okullara gidiliyor, sonra da o'cu bu'cu oluyorsun. Ben herhangi bir gruba veya oluşuma mensup bir kolejde çalışmak istemiyorum. Çünkü ileride ait olmadığım bir oluşum yüzünden başıma herhangi bir şeyler gelmesinden korkuyorum" dedi. Başörtülü çalıştıran okulların da olduğunu kaydeden N.Ç., bu okulların da kadrosunun dolduğunu ifade ederek, "Benim gibi işsiz kalan bir sürü öğretmen arkadaşım var" iddiasında bulundu.

"YÖNETİCİNİN EŞİ BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU HALDE BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN ÇALIŞTIRMIYORLAR"

Öğretmen B.G. ise İzmir'de bazı özel okulların yönetimindeki kişilerin eşleri başörtülü olduğu halde başörtülü öğretmen çalıştırmadıklarını dile getirdi. B.G., "Sebep olarak da bizlere İzmir'in siyasal ve sosyolojik yapısını bahane ediyorlar. Zaten bir de bırakın başvurmayı özgeçmiş bile gönderemediğimiz okullar var" dedi.Uzun süre işsiz kaldığını dile getiren öğretmen M.Ç. de öğretmen ihtiyacı olan okulların "İhtiyacımız yok" diyerek mülakata dahi almadığını, bazılarının ise "Bizim için sorun yok ama veliler sorun ediyor" diyerek çeşitli mobbingle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇAN ÖĞRETMEN VAR

Bazı başı örtülü öğretmenlerin okullarda görev yaparken başörtülerini çıkarmak zorunda kaldığı iddia edildi. Fotoğraflarda normal hayatında başörtülü bir öğretmenin kurumda başörtüsünü çıkardığı da iddialar arasında.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN ÇALIŞTIRMADIĞI İDDİA EDİLEN KOLEJLERDEN AÇIKLAMA

Milat gazetesinden Gülden Ağ'ın edindiği bilgilere göre bazı okullar başörtülü öğretmen çalıştırmazken, bazıları ise muhafazakar bölgelerde başörtülü öğretmen çalıştırıyor, seküler bölgelerde ise öğretmenlerine başörtüsünü çıkarttırıyor. Bazı okulların sahipleri de eşleri başörtülü olmasına rağmen başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddialar arasında yer alıyor.Öte yandan başörtülü öğretmenleri çalıştırmadığı iddia edilen kolej yetkilileri, ortaya atılan iddiaları yalanladı.