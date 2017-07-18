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'28 Şubat' davasına bugün devam ediliyor

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası bugün görülmeye devam ediyor. Mahkeme bir önceki duruşmada, dosyada mağdur, tanık sıfatıyla bulunan Tansu Çiller’in zorla getirilerek dinlenilmesine karar vermişti

'28 Şubat' davasına bugün devam ediliyor

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası bugün görülmeye devam ediyor. Mahkeme bir önceki duruşmada, dosyada mağdur, tanık sıfatıyla bulunan Tansu Çiller’in zorla getirilerek dinlenilmesine karar vermişti

18 Temmuz 2017 Salı 11:38
'28 Şubat' davasına bugün devam ediliyor
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28 Şubat dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan’ın da aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı dava bugün devam edilecek. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmaya Tansu Çiller’in mağdur, tanık olarak SEGBİS yoluyla katılması bekleniliyor.
6 Ekim 2015 tarihinde yapılan duruşmada, 28 Şubat döneminde Tansu Çiller’in basın danışmanı olan Mehmet Bican’ın tanık sıfatı ile ifadesi alınmıştı. Bican mahkemede verdiği ifadede, “Tansu hanım bir darbenin söz konusu olmadığının ve MGK kararlarının Türkiye’nin lehine olduğunun farkındaydı. O dönemde Genelkurmay karargahında brifingler olurdu. Bana da bu brifingleri takip etmem talimatı verildi. Tansu hanım hiçbir şekilde TSK ile arasını bozmak istemezdi hatta yardımcı olurdu” diye konuşmuştu.  

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiSEGBİS
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