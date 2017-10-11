27 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

BİTLİS Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çeltikli Köyü, Aşağıkoçak Köyü, Yukarıçerman Mezraası, Aşağıyolak Köyü, Yukarıyolak Köyü, Beşkaynak Köyü, Yarönü Köyü, Dursun Köyü, Uçankuş Köyü, Dikme Köyü, Yukarıdikme Mahallesi, Aşağıdikme Mahallesi, Bayırlı Mahallesi, Kınalı Köyü, Kutlu Mahallesi, Akgün Mahallesi, Çobansuyu Köyü, Aşağıçobansuyu Mahallesi, Güçlü Mahallesi Harmanyeri Köyü, Esenburun Köyü ve Cevizdalı Köyü, Konalga Köyü, Güllüce Köyü, Kayalıbağ, Kaşıklı Köyü, Sarıyurt Köyü, Karaca Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat:00:01'den itibaren, ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir. Ayrıca, Bitlis ili Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı Köyü, Küllüce Köyü, Koyunlu Köyü ve Güroymak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çallı Köyü, Saklı Köyü, Işıklı Köyü, Cevizyatağı Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren, ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir" denildi.