26 yıl sonra bir ilk! Jülide Sarıeroğlu koltuğuna oturdu…

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Jülide Sarıeroğlu da görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı.

Sarıeroğlu, "Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Önümüzdeki dönemin hayırlarla sürmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kapsama alanı çok geniş, 80 milyon vatandaşımızın hem dününü hem bugününü ilgilendiren, insana dokunan bir bakanlığın sorumluluğunu aldığımın bilincinde olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki zorlu dönemde de desteklerini esirgememesini rica ediyorum. Birçok çalışma arkadaşımızı da tanıyorum" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, "26 sene sonra tekrardan bir kadın bakanla bakanlığımız buluşmuş olacak. Bu anlamda da sorumluluğumun çok yüksek olduğunu biliyorum. Bizler siyasette kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları için çok büyük çabalar sarfettik. Rabbim mahçup etmesin. Makamlar mevkiler geçici, bunun bilincinde olan bir insanım" dedi.