26 ilde yapıldı! Çok ses getirecek "İmamoğlu" anketi

ADAMOR Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sunar, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Sunar, Yüksek Seçim Kurulunun resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'da karşılığının yüzde 60'lara dayandığını söyledi. TV5 Televizyonunda Gazeteci Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Kulis Ankara programında konuşan ADAMOR Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sunar şu ifadeleri kullandı:

"YÜZDE 59,8'İ 'İMAMOĞLU', YÜZDE 39,4 'YILDIRIM' DEDİ"

"Üç ayda bir yaptığımız Türkiye Endeksi araştırmaları var. Türkiye'de bu çalışma 26 ilde yapıldı. 2 bin 100 katılımcı ile yüz yüze yapılan bir araştırma. Ankete katılanlara sorulan 'İstanbul'da yaşasaydınız adaylardan hangisine oy verirdiniz?' şeklindeki soruya vatandaşın yüzde 59,8'i İmamoğlu derken, yüzde 39,4'de Yıldırım dediği görülüyor. Aynı araştırmayla İstanbul seçimlerinin Anadolu'ya yansımasını da ölçelim istedik. Bunu şununla karıştırmamak lazım. AK Parti, CHP oylarının ölçümü olarak anlamamak gerek. İstanbul seçimleri, kampanyalarının İstanbul'da nasıl algılandığını gösteren bir tablo. İmamoğlu'nun Anadolu'da karşılığı yüzde 60'lara dayanmış durumda. Bir mağduriyet oluştuğuna dair bir kanaat söz konusu."

SEÇMENİN YENİ PARTİ BEKLENTİSİ

"Vatandaşa, 'Türkiye'de yeni bir siyasi oluşumuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?' diye de sorduk. Bu soruya evet diyenlerin oranı yüzde 30,6. Seçmenin üçte birisi yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var diyor. Bu rakamda önemli olan evet diyenlerin dağılımı. AK Parti seçmeninin içerisinde yeni bir parti ihtiyaç olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 33. Ancak bunun karşısında CHP'nin içerisinde yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu söyleyen oran yüzde 38,1. CHP seçmeni de yeni bir parti kurulması gerektiğini düşünüyor. CHP'lilerin bu konuda beklentisi daha fazla."