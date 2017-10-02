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26 bin lira bulunamazsa İsa Eymen bebek kolsuz kalacak

Adana'da doğum sırasında sağ kolunun sinirlerinin zedelenmesi sonucu felç kalan 6 aylık İsa Eymen bebek, ameliyat için 15 gün içerisinde 26 bin lira bulunamazsa kolsuz kalacak

26 bin lira bulunamazsa İsa Eymen bebek kolsuz kalacak

Adana'da doğum sırasında sağ kolunun sinirlerinin zedelenmesi sonucu felç kalan 6 aylık İsa Eymen bebek, ameliyat için 15 gün içerisinde 26 bin lira bulunamazsa kolsuz kalacak

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:55
26 bin lira bulunamazsa İsa Eymen bebek kolsuz kalacak
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GÖZDE(23) Ahmet Acele (42) çifti bundan 5 yıl önce evlendi. Garsonluk yaparak geçimini sağlayan Acele çiftinin bu evlilikten Fadime Gökçe (3) isimli bir kız çocukları oldu. Gözde Acele bir kez daha hamile kaldı. 6 Nisan günü sancısı başlayan genç kadın, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı. Ancak doğum için bir türlü yeterli sancı gelmedi. Bunun üzerine Acele'ye hastanede suni sancı verildi. Buna rağmen bir türlü çocuk gelmedi.
Hastane görevlileri gece bebeğin doğumuna karar verdi. Doğuma 4 ebe ve hemşire katıldı. Sabahleyin de bebek anne ve babasına getirildi. Acele çifti çocuğun adını İsa Eymen koydu. Ancak anne bir süre sonra bebeğin sağ kolunu hiç oynatmadığını gördü. Anne Acele bu durumu hemşirelere sorduğunda 'doğum biraz zor oldu, ondan sinirleri zedelendi bir haftaya bir şeyi kalmaz' cevabını aldı. Ancak aradan bir hafta geçmesine rağmen bebek kolunu hala oynatamıyordu. Bu nedenle aile tekrar doktora gitti. Bu kez doktorlar bebeğin zorlanmadan dolayı kolunun sinirlerinin koptuğunu bu nedenle bebeğin iyi bir hastanede ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Baba Ahmet Acele, devlet hastanelerinde ameliyat ettirmek istedi ancak bunu yaptıramadı. Daha sonra özel hastanelere gitti ancak çok para istedikleri için bir türlü ameliyatı yaptıramadı. En son gittikleri hastanedeki doktor da bebeğin tek kurtuluşunun ameliyat olduğunu, bunun da 26 bin lira masrafı olduğunu, bir ay içinde ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.

"Çocuğumun 15 günü kaldı"

Fadime Acele, doğum zor olduğu için suni sancı verildiğini belirterek, "Bebek olmayınca suni sancı verdiler yine olmayınca beni sezaryene alın dedim onlar almadılar. Bebeğin gelmesi için karnıma çöktürme yapınca çocuğumun kolu bu hale geldi. Benim kucağıma getirdiklerinde dedim ki bu çocuğun koluna ne oldu onlar da doğum zor olduğu için çöktürmek zorunda kaldıklarını ve kolun zarar gördüğünü ama 1 haftaya kadar düzeleceğini söylediler. Ancak bir türlü iyileşmedi" dedi.

"Hukuk mücadelesi başlattık"

Anne Fadime Acele hastaneyi mahkemeye vererek hukuk mücadelesi başlattıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Birçok hastaneye götürdük ve aynı teşhisi koydular. Bu çocuğun sinirleri kopmuş ve acilen ameliyat olması gerekiyor dediler. En son götürdüğüm doktor ise çok geç kaldığımızı, en geç 1 ay içerisinde ameliyat yaptırmamızı aksi takdirde 'çocuğun kolunu kesin çöpe atın bu koldan hayır gelmez' dedi. Biz çok çaresiz kaldık en geç 1 ay içerisinde ameliyat olması gerekiyor dediler 15 günü geçti zaten. Bu ameliyatlara masraflarla beraber 26 bin lira dediler ama bizim durumumuz olmadığı için yaptıramıyoruz. Eşimin bu parayı bulması imkansız çünkü bir işi yok 3 gün iş var 3 gün yok."
Hastane yönetimi ise ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. 

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AdanaDoğumSinirlerinin ZedelenmesiFelçEymen BebekAmeliyat
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