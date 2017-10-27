250 polisle dev operasyon!

EDİNİLEN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri koordinesinde 250 polisin katılımıyla kent genelinde aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi ile çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2'si kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.