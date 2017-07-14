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25 yıllık özel koleksiyon!

Kahramanmaraş’ta antikacılık yapan Cahit Alagöz, 25 yıldır topladığı değişik boyutlardaki taşlarla özel bir koleksiyon oluşturdu

25 yıllık özel koleksiyon!

Kahramanmaraş’ta antikacılık yapan Cahit Alagöz, 25 yıldır topladığı değişik boyutlardaki taşlarla özel bir koleksiyon oluşturdu

14 Temmuz 2017 Cuma 10:25
25 yıllık özel koleksiyon!
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CAHİT Alagöz, 25 yıl önce hobi olarak başladığı taş koleksiyonuna her geçen gün yeni taşlar ekliyor. Alagöz, "Çünkü bunların her biri bir evde kullanıldı. Her birinin bir evde hikayesi var, birebir yaşanıp kullanıldığı için hangi eller değdi buna, hangi dedelerimiz, hangi atalarımız bunları çekti. Ben bunları yaşamak, gelecek nesillere bilgi vermek, onları bilgilendirmek ve bir nebze de olsun geçmişten bağlarını koparmamak için bunları alıp saklıyorum muhafaza ediyorum” dedi.
Ağırlıklı olarak damlardaki loğları topladığını söyleyen Alagöz, taşların her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu ifade etti. Alagöz, "İnsan öldüğünde musalla taşına yatırırlar, mezara koyarlar üzerine taş koyarlar. Nesilden nesle bozulmadan ulaşan tek şey taştır. Taşların insanların hayatı üzerinde daima etkisi olmuştur. Hatta bunlar deyimlere atasözlerinde bile girmiştir, 'ekmeğini taştan çıkartmak' gibi, 'taşı sıksa suyunu çıkarır' gibi buna benzer şeyler olmuştur veya taş gibi adam. Yani taşın ne kadar ve sağlam ve dayanıklı olduğunu, zamanında insanlar işçilikle uğraşırken bu taşlara şekil verdiklerini, sosyal yaşamda kullandıklarını, nesilden nesle her türlü bir kareyi bile taştan yapıp, yaptıkları evi taştan örüp yaptıkları bir gereçtir taş" diye konuştu.

 

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Anahtar Kelimeler:
CAHİT AlagözKahramanmaraş
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