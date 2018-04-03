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25 yıl önce hobi olarak başladı, ünü yurt dışına yayıldı

Manisa'da 25 yıl önce üniversite yıllarında hobi olarak başladığı antika eşya ve silah restorasyon işini belgesini alarak devam ettiren İbrahim Gürcan'ın ünü, hem ülkede hem de yurt dışında yayıldı

25 yıl önce hobi olarak başladı, ünü yurt dışına yayıldı

Manisa'da 25 yıl önce üniversite yıllarında hobi olarak başladığı antika eşya ve silah restorasyon işini belgesini alarak devam ettiren İbrahim Gürcan'ın ünü, hem ülkede hem de yurt dışında yayıldı

03 Nisan 2018 Salı 10:01
25 yıl önce hobi olarak başladı, ünü yurt dışına yayıldı
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İSTANBUL Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okurken, 25 yıl önce hobi olarak antika eşya ve silah restorasyon işine başlayan İbrahim Gürcan(46), belgesini alarak bunu gelir kapısına dönüştürdü. Tarihi değeri bulunan eserlerin restorasyon işini devam ettirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Gürcan, cam, seramik, ahşap, metal eserlerin yanı sıra eski radyo, gramofon gibi eşyaları da restore ettiğini kaydetti. Gürcan, 2 yıl önce 1940 yılından önce üretilen tabanca ve tüfekleri restore etmeye başladığını da anlattı.

4 ÜLKEDEN MÜŞTERİSİ VAR

1800'lü yıllardan kalma kaplama, kalıp işleri, seramik, cam işleme, ahşap oyma, nakış, aplike, varak, radyo, saat işleri yaptığını belirten Gürcan, "Türkiye'nin çeşitli illerinden koleksiyonerler ve müzeler bana 1800'lü yıllardan kalma değerli eşyaları gönderiyorlar. Ben de titiz bir çalışmayla bunların restorasyonunu yapıyorum. Müşterilerim daha çok yurt dışından. Fransa, İspanya, Belçika ve Portekiz'den çeşitli değerli eşyalar geliyor. Aslına uygun olarak restore ettikten sonra tekrar müşteriye gönderiyorum. Türkiye'den ise ünlü koleksiyonerler, çeşitli müzayedelerde ismimi duyarak beni buluyor. Benim amacın tarihin tozlu raflarında olan değerli eşyalara hayat vermek. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum ve keyif alıyorum" dedi.

Elinde şu an Abdülhamit'e ait altın kaplama değerli bir vazo bulunduğunu belirten Gürcan, vazonun kendisine müzeden gönderildiğini ve restorasyonunu tamamlayıp, teslim edeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ibrahim GürcanManisaHobi
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