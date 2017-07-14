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249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı

Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için 120 dönümlük alana 6 bin 249 adet ağaçtan oluşan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu. 15 Temmuz'da şehit olan 249 kişinin isimlerinin yazılı olduğu künyeler ağaçlara asıldı. Hatıra ormanında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuldu

249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı

Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için 120 dönümlük alana 6 bin 249 adet ağaçtan oluşan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu. 15 Temmuz'da şehit olan 249 kişinin isimlerinin yazılı olduğu künyeler ağaçlara asıldı. Hatıra ormanında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuldu

14 Temmuz 2017 Cuma 10:45
249 şehidin künyesi ağaçlara asıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolasıyla Etimesgut Belediyesi tarafından tören düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu.  Hatıra ormanında düzenlenen anma törenine Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda Vatandaş katıldı.
ORTAK DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve kahramanlık türkülerinin okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.  15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’nın hakim bir noktasına Atatürk’ün ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ veciz sözünü yazdıklarını ve dev Türk Bayrağı diktiklerini kaydeden Demirel, “Atatürk bizim ortak değerimizdir. Bu veciz sözü de etrafında buluşmamız gereken ortak değerimizdir. Bu milletin ortak değerlerine sahip çıkanlar, akıllarına başkalarına kiralamazlar. Aklını bu millet için değil başkalarının hain amaçları için kullananları, 15 Temmuz’da gördük. Düşmanın bile cesaret edemediğini yaptılar, Meclisimizi bombaladılar, kurumlarımıza saldırdılar, insanımıza kurşun yağdırdılar, bu vatanın evlatlarını şehit ettiler. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın” dedi.

KÜNYELERİ AĞAÇLARA ASILDI

Konuşmaların ardından 120 dönümlük alana 6 bin 249 adet ağaçtan oluşan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na ağaçlar dikildi. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin yazıldığı künyeler ağaçlara asıldı. Hatıra ormanında düzenlenen anma töreninde  Kur’an-ı Kerim tilaveti okutuldu.

ŞEHİT ANNESİ İDAM İSTEDİ

Törene katılan 2012’de şehit olan Okan Koç’un annesi Elif Koç, duygulanırken, “Gölbaşı’nda şehit olan polislerimiz hepsi benim oğlum. Bu vatan benim. Bu vatana hainlik yapan kim olursa olsun hepsinin idamını istiyorum” dedi.

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