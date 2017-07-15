249 metre uzunluğundaki bayrakla milli yürüyüş

İNEGÖL Belediyesi tarafından organize edilen Milli İrade ve Demokrasi Yürüyüşü Atatürk anıtı önünden başladı. İnegöl Mehteri öncülüğünde yürümeye başlayan vatandaşlar arasında, AK Parti İnegöl Gençlik Kolları üyelerinin taşıdığı, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri temsil eden 249 metre uzunluğundaki Türk bayrağı büyük ilgi çekti. Belediye önündeki Milli İrade ve Demokrasi Meydanı’na gelen AK Partili gençler, 249 metre uzunluğundaki bayrakla meydanı 3 kez dolanarak yürüyüşü tamamladı. 249 metre uzunluğundaki bayrağın üzerindeki 249 şehidin isminin yazılı olması büyük ilgi topladı.
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