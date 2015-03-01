24 polis için flaş gelişme

SORUŞTURMA çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 3’ü TİB görevlisi 51’i polis olmak üzere toplam 53 kişi gözaltına alınmıştı. 29 kişi emniyet ve savcılık sorgusunun ardından dün akşam serbest bırakılmıştı. Soruşturma ile ilgili bir kişi hakkında arama kararı bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet