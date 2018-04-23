24 Haziran'da oy kullanacaklar dikkat! Saatler değişti

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
OY VERME SAATLERİ DEĞİŞTİ
Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
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