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23 Nisan oturumu! Kılıçdaroğlu konuşurken Meclis karıştı

Son Dakika! Kılıçdaroğlu 23 Nisan oturumunda konuşurken "20 Temmuz OHAL darbesi" deyince Meclis karıştı

23 Nisan oturumu! Kılıçdaroğlu konuşurken Meclis karıştı

Son Dakika! Kılıçdaroğlu 23 Nisan oturumunda konuşurken "20 Temmuz OHAL darbesi" deyince Meclis karıştı

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:08
23 Nisan oturumu! Kılıçdaroğlu konuşurken Meclis karıştı
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MECLİS'TE TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında 23 Nisan özel oturumu gerçekleştiriliyor. Meclis'teki özel oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Oturumda partilerin temsilcileri birer konuşma için kürsüye çıkacak. CHP adına kürsüye genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Genel Kurul karıştı. Kılıçdaroğlu "20 Temmuz OHAL darbesiyle Meclis yetkilerini devretmişlerdir." deyince AK Partililerden tepki geldi.

"20 TEMMUZ OHAL DARBESİ" DEDİ, MECLİS KARIŞTI

Oturumda CHP adına söz alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Anayasamızın 6. maddesi egemenlikle ilgilidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Bu bağlamda 24 Haziran'da yapacağımız seçimlerle çocuklarımıza bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz'da FETÖ darbecilerine direnmektir. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. O gece Meclis'te bulunan arkadaşlarımı kutluyorum. 15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı 20 Temmuz OHAL darbesiyle Meclis yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi mirası kötü bir mirastır. Bunun parçası olmadığımız için son derece mutluyuz. (Sataşmalar üzerine) Sizi rahatsız etmesin, 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum. Bunun mücadelesini vermek boynumuzun borcudur. Sizler yetkilerinizi devredebilirsiniz ama bu Meclis'in yetkilerini hiç kimse başkasına veremez."

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kahraman23 NisanMeclis
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