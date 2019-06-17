23 Haziran seçimlerine günler kala önemli gelişme: Sandığa gitmeyeceğiz

TKP'den yapılan "Halkımıza..." başlıklı açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ile birlikte, hiç zaman yitirmeden iptal kararının gayrımeşru olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğini ilan etmiş ve 31 Mart seçimlerindeki TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun yinelenecek bir oylama için aday olmayacağını açıklamıştır" denildi. 'Nasılsa bir daha kazanırız' gerekçesi uygunsuzdur" denilen açıklamada, "Türkiye açısından asıl sorun, İmamoğlu ya da Yıldırım'dan hangisinin kazanacağı değildir. Asıl sorun, genel oy hakkının açıkça gaspıdır ve bu hırsızlık ne yazık ki kabullenilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"TKP'LİLER SANDIĞA GİTMEYECEKTİR"

Açıklamanın devamında, "TKP'liler, 23 Haziran'da birçok kişinin huzursuz olduğu ama şu anda sesini çıkarmadığı bu mutabakata mahkum olunmadığını göstermek, seçimden sonra ortaya çıkacak tehlikeli gelişmelere hazırlanmak, gericiliği meşrulaştırma çabalarına ortak olmamak için sandığa gitmeyecektir. Bu bir boykot çağrısı değil, bir siyasi tutumdur. Partimiz, Türkiye'nin emekçi insanlarının bu siyasi tutuma 24 Haziran'dan itibaren daha fazla ihtiyaç duyacağı bilinciyle hareket etmektedir" denildi.