22 yıllık efsane başkan görevi bıraktı

Türk sporu bugün tarihi bir gün yaşadı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, aralıksız 22 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden 30 Mart tarihi itibariyle ayrılacağını açıkladı. 17 Mart 1992’de başladığı görevi süresince 6 defa arka arkaya başkan seçilen Demirel'in TBF'nin resmi sitesindeki açıklaması şöyle: "1992’den beri Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Başkanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onurdu ve bu dönemde Türk Basketbolu’nun elde ettiği benzersiz başarılarının bir parçası olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bundan böyle FIBA Avrupa Başkanı ve FIBA Dünya Başkan Yardımcısı olarak Türkiye, Avrupa ve dünyada sporumuzu daha da yüksek bir seviyeye taşımak için çalışmaya devam edeceğim. Benim için basketbol, sahada olup bitenden çok daha fazlasını ifade ediyor. Sporumuzunun değerlerini gençlerimize aktarmak uzun zamandır TBF’nin en önemli görevlerden biridir ve önümüzdeki senelerde bu yatırımın geri dönüşüne tanık olmak için heyecanlıyım."
2014 FIBA AVRUPA BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
17 Mayıs 2014’de 8 oya karşı 40 oyla FIBA Avrupa Başkanı olarak seçilen ve 13 Eylül 2014 tarihinde FIBA Dünya Başkan Yardımcısı olan Demirel, bu görevlere gelen ilk Türk basketbol yöneticisi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 16:33