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22 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla El Bab'daki DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi

22 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla El Bab'daki DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi

23 Aralık 2016 Cuma 09:13
22 terörist etkisiz hale getirildi
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FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri  Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla El Bab'daki terör örgütü DEAŞ hedeflerine  düzenlenen hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi. 
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör  örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve  koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta  başlatılan harekat sürüyor. 
Harekatın 122. gününde muhalif unsurlarca kuşatılan El Bab'ın, terör  örgütü DEAŞ mensuplarından temizlenmesi için başlatılan ileri harekata havadan ve  karadan yoğun ateş desteğiyle devam edildi. 
Gün içinde yaşanan çatışmalarda 2 terör örgütü DEAŞ üyesi öldürüldü.  Terör örgütü PKK/PYD'ye ait olduğu belirlenen bir "drone" da ele geçirildi. 
Tespit edilen 143 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına  alındı. 
22 terörist etkisiz hale getirildi 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla da El Bab'daki   DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenlendi. 
Harekatta terör örgütüne ait 51 hedef ateş altına alındı, 22 DEAŞ  mensubu etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın barınma, silah mevzisi ve savunma amaçlı  kullandığı 37 bina, 3 cephanelik ve bir lojistik merkezi imha edildi. 
Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek  sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince harekatın başından bu yana  çoğu tuzaklanmış 2 bin 208 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak  etkisiz hale getirildi.
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Fırat Kalkanı HarekâtıHava Kuvvetleri KomutanlığıEl BabDEAŞTSK
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