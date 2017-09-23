22 hafız icazet aldı

BİLAL Şahin Külliyesinde düzenlenen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Müftüsü Salih Sezik, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Allah’ın dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymanın en önemli görevlerden birisi olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kur’an-ı Kerimin okunması ve öğretilmesinde hafızların öneminin büyük olduğunu dile getirdi. Yurtnaç, "Bizler Yozgatlılar olarak bu ortamı desteklememiz ve çocuklarımızı hafızlığa doğru yönlendirmemiz gerekir. Artık milli eğitim sistemimiz hem okulunu okuyup hem de hafızlık yapma fırsatını sunuyor" dedi.

Yurtnaç, "Rehavetten ve rutinden uzaklaşacağız. Rehavet ve rutin bizi tembelliğe iter, bu icazet töreninde sorumluluk alıyorsunuz. Aynı zamanda toplumda size saygı duyacak, sorumluğu da yanınızda getiriyorsunuz. İnsanların sizin bilgilerinize ihtiyacı olacak. Bunun yanında fen ve sosyal ilimlere de vakıf olmak zorundasınız. Bunun bir tarafını eksik yaparsanız noksan olursunuz, şiir okuyacaksınız, tarih okuyacaksınız, mantık okuyacaksınız, tüm bilginizle halkımızın karşısına çıkacak ve onları aydınlatacaksınız" şeklinde konuştu.

Yozgat Müftüsü Salih Sezik ise yaptığı konuşmada il genelinde 415 kuran kursu, 978 camide yaklaşık bin 500 din gönüllüsüyle hizmet verdiklerini belirterek “ilk emri ’oku’ olan bir dinin mensuplarının ilk önce kendi kitaplarını okuyarak başlaması gerekir. Ülkemizde de Kur’an eğitimi kimi dönemlerde getirilen tüm yasaklara, engellemelere rağmen kesintisiz sürdürülmüştür. Çocuklarımızı Kur’an eğitimi konusunda teşvik ederek bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından mezun olan 22 hafıza icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.