22 bin TL maaş alan vekillere verilen yemeklerin fiyatı tepki çekti

TBMM lokantasındaki fiyatlara zam yapılması kararının ardından 22 bin TL maaş alan milletvekillerine verilen yemeklerin ücreti sosyal medyada tepki çekti.

22 bin TL maaş alan vekillere verilen yemeklerin fiyatı tepki çekti
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TBMM'de sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki yemeklerin fiyatları, sosyal medyada tepki çekti.

TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.

ÇORBAYA YÜZDE YÜZ ZAM

Meclis lokantasında dana kavurma pilavın porsiyonun 6 TL'ye, çorba 1 TL'ye satılıyor ve tatlılar, 5 TL'ye satılıyor. Genel sekreterliğin raporu üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı. Alınan zam kararının ardında çorbanın fiyatı 2 liraya çıkabilir.

FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

Kararın ardından 22 bin TL maaş alan vekillere servis edilen yemeklerin fiyatı, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

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