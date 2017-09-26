211 adrese 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

ADANA'DA 2 bin 500 polisin katılımıyla şafak vaktinde düzenlenen, 15 Temmuz şehitleri ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isimlerinin verildiği uyuşturucu operasyonunda şu ana kadar 150'nin üzerinde şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapıldı.



Kent merkezinde belirlenen 211 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Halen süren operasyonda 150'nin üzerinde zanlı gözaltına alındı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isimlerinin verildiği operasyona, aralarında özel harekat, terörle mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 2 bin 500 polis katılıyor.



İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde yapılan operasyonda, özel harekat ekipleri, şüphelilerin bulunduğu bazı evlere kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi.



Şüphelilerin gözaltına alındığı evlerde narkotik dedektör köpeğiyle detaylı arama gerçekleştirildi.



"Uyuşturucunun kökünü kazımaya devam edeceğiz"



Yıldız, çalışmalar sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.



Operasyona 15 Temmuz'da şehit olan polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isminin verildiğine işaret eden Yıldız, "Adana'da uyuşturucunun kökünü kazımaya devam edeceğiz. Bu zehirli illetle, gençliğimizi, geleceğimizi çalan uyuşturucuyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." dedi.



Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon devam ediyor.

