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211 adrese 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" adlı uyuşturucu operasyonu yapıldı

211 adrese 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" adlı uyuşturucu operasyonu yapıldı

26 Eylül 2017 Salı 08:10
211 adrese 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir Adana merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da 211 adreste "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının varlığını tespih etti. Polis bir süre 5 ilde zanlıları teknik ve fiziki olarak takip etti. Polis yaklaşık 3 aylık bir takibin sonucunda operasyon için düğmeye bastı.
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ tarafından şehit edilen polis kardeşler "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" isminin verildiği operasyon şafak vakti 5 ilde 211 adreste eş zamanlı başladı. Özel harekat, çevik kuvvet, asayiş şube, terörle mücadele ekiplerinden oluşan 2 bin 500 polis tek tek adreslere girdi.

"Özel harekat polisleri kapıları kırdı"

Saat 05.20'de tek tek adreslere girilmeye başlandı. Özel harekat polisi uyuşturucu tacirlerinin kapılarını koç başı ile kırarak içerilere girip şahısları etkisiz hale getirdi. Özel harekat ve narkotik ekiplerinin evlere girmesi nefesleri kesti. Polis daha sonra girilen evlerde uyuşturucu araması yaptı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

"Emniyet müdürü baskın yapılan adresleri gezdi"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da Adana tarihinin en büyük torbacı operasyonunda basılan evleri tek tek gezip polisleri talimatlar verdi. Yıldız, operasyona 15 Temmuz şehidi olan Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler isminin verildiğini belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelede etmede kararlıyız. Adana'da uyuşturucunun kökünü kazımaya kararlıyız. Bu zehir illeti, gençliğimizi, geleceğimizi çalan uyuşturucu ile mücadele sonuna kadar devam edecek" dedi.

"Ankara'dan 30 kişilik ekip geldi"

Bu arada helikopterli, droneli operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan da 30 kişilik ekip katıldı. Ayrıca Ankara'dan Trend isimli hassas burunlu narkotik köpeği de getirildi. Köpek baskın yapılan evlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda köpek çok miktarda uyuşturucu buldu. Operasyon sırasında ayrıca çok sayıda kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyon devam ediyor. 

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