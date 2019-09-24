210 Suriyeli ülkesine uğurlandı: 'Allah var burada hiç zarar görmedim, kendimiz çalıştık paramızı kazandık'

TÜRKİYE'YE sığınan 210 Suriyeli, Esenyurt Belediyesince düzenlenen törenle ülkelerine uğurlandı. Esenyurt eski hizmet binası önünde kendileri için hazırlanan 5 otobüse binen 210 Suriyeli, Kilis'in Öncüpınar, Gaziantep'in Karkamış, Hatay'ın Yayladağı ve Cilvegözü sınır kapılarına doğru hareket etti.Türkiye tarafından Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının ardından Suriye'de oluşturulan güvenli bölgeye dönmek için müracaatta bulunan ve gönüllü geri dönüş formunu imzalayan Suriyeliler, 5 yıl içerisinde Türkiye'ye geri dönemeyecek.Uğurlama törenine katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Suriyeli vatandaşların dönme isteğiyle kendilerine müracaat ettiğini belirtti.Bazı vatandaşlardan da Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi konusunda başvurular aldıklarını söyleyen Bozkurt, "Bizim vatandaşlarımızın da böyle bir talebi var. Biz de iki tarafın bu isteğini yerine getirmek için organizasyonumuzu hızlandırıyoruz. Belediye olarak bazı arkadaşlarımızı sırf bu için görevlendirdik. Suriye'den gelen vatandaşlarla konuşup oradaki durumu anlatıyorlar" diye konuştu.Belediyenin her türlü imkanı sağlayarak güvenli bir şekilde Suriyelileri ülkelerine ulaştırdığını kaydeden Bozkurt, şöyle devam etti:"Otobüs tahsis ediyor, geçişle ilgili bütün işlemleri organize ediyoruz. Hem iaşeleri hem de yol masrafları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla sorunsuz bir şekilde gidiyorlar. Bizi tercih etmelerinin sebebi de şu; hem bir ücret ödemiyorlar hem de güvenli bir gidiş oluyor. Esenyurt'tan biz geldikten sonra 1337, daha öncesinde de 6940 kişi gitmişti. Kalıcı olarak gidiyorlar. Gidenler 5 yıl süresince Türkiye'ye giriş yapamıyorlar. İşlem yaptığımız vatandaşların tamamına yakını Esenyurt'ta yaşayan vatandaş. Ümit ederim ilerleyen zamanlarda Suriye ile aramızda bu insanlar sayesinde ticaretimiz de gelişir."

'ORALARDA HAYAT NORMALE DÖNDÜ'

Suriyeli Mahmoud Abdi, 5 senedir Türkiye'de yaşadığını ve artık ülkesine dönmek için başvuruda bulunduğunu dile getirerek, "Arsalarım ve evlerim var. Buradan çok memnundum. Burada kalan akrabalarım var. Kobani'ye gidiyorum. Allah var burada hiçbir zarar görmedim. Kendimiz çalıştık paramızı kazandık. Ama şimdi oralarda hayat normale döndü. Bize iyi bir ev sahipliği yaptı Türkiye. Kobani'de hayat şartları düzeldi. Daha güzel şimdi" dedi.Ahmed Esseyid, "5 yıldır Türkiye'de yaşıyordum. Burada mutluydum. Ama orası da vatanımız. Mutluyum. Döndükten sonra evim var. Kasaplık yapacağım Halep'te. Halep'te durum daha güzel hamdolsun. Döndüğüm için mutluyum. 4 çocuğum var" ifadelerini kullandı.

'BABAM ADIMI 'TÜRKİYE' KOYDU'

Türkiye Alhumeydi, ülkesine gittiği için mutlu olduğunu ve babasının Türkiye'ye olan sevgisi dolayısıyla adının "Türkiye" konulduğunu anlatarak, "3.5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Cerablus'a gidiyorum" diye konuştu.Yaklaşık 8 senedir Türkiye'de yaşayan Ali Abdi Mahmoud, vatanına döndüğü için mutluluğunu ifade ederek, "Burada her şey iyi ama durumum kötü. Dönüş yapacağım. Burada Zeytinburnu'nda kalıyordum. Şimdi Cerablus'a gidiyorum. Mutluyum. Kendi vatanımız. Orada evim var" dedi. İlham Birim ise 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ancak başvuru yaparak Suriye'ye gitme talebinde bulunduğunu anlattı.Birim, "Eşim orada. Gittiğim için mutluyum. Birtakım sıkıntılar var. Düzen kurulmadı, iş yok. Çocuklarım burada kalıyor. Beni neler beklediğini bilmiyorum. Türkiye çok güzel. İstanbul'da kalıyorum. İki çocuğum var, biri evli. İstanbul hem güzel hem de iş imkanı çok" ifadelerini kullandı.