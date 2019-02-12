21 kişiye mezar olan binada sorumlu kim? Kılıçdaroğlu isim verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Kartal'da çöken binayla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar;

"HERKES BU GERÇEĞİ BİLSİN"

"21 vatandaşımız hayatını kaybetti... O bina ile ilgili çok şey biliyordum. Ama enkazın altında insanlar varken onu politik bir sürecin parçası haline getirmekten kaçındık. O binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Herkes bu gerçeği bilsin!"

"TESCİLLİ TABUT HALİNE GETİRDİLER"

"Bina elbette yapılır, binayı yaparken kuralına uygun yapacaksın! Deprem olsa kim bilir kaç bina daha yıkılacak! 99 depreminin üstünden 21 yıl geçti. 21 yılda İstanbul'da ne yapıldı, hangi önlemler alındı? İmar affı çıkardılar... İmar affını sağlam binaya çıkar! Tescilli tabut haline getirdiler."

"Bunları İstanbulluların bilmesi lazım. 25 yıldır İstanbul'u yöneteceksiniz. Ve İstanbul'da binalar deprem olmadan yıkılacak. Bir de iftira çıkardılar; Hayır, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz bütün gün oradaydı! Hiç kimse unutmasın, bunun vebali o yönetimin boynundadır."

DÜŞEN HELİKOPTER: YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM

"Dün 4 askerimiz şehit oldu dünkü helikopter kazasında. Allahtan rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu marka helikopterle ilgili, bu üretim helikopterle ilgili şunu söylememiz lazım: Bunların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Adaletten bahsettik, adalet nedir biliyor musunuz? Adalet komşunun evinde yangın çıkarsa suyla yangını söndürmeye gitmektir. Benim başıma gelmesini istemediğim bir olay, düşüncesini beğenmediğim bir kişinin başına gelirse onun yanında olmak zorundayım. Adalet budur."

"İHVAN ÜYESİNİ İADE ETTİLER"

"Karar Gazetesi 6 şubat'ta bir haber verdi. Hüseyin diye birisi, İstanbul'a geliyor, güvenlik güçleri alıyorlar Mısır'a teslim ediyorlar. İdamla yargılanıyor. Ben insanların hakkını, hukukunu savunmak zorundayım. Şu anda işkence gördüğü söyleniyor. Eğer bir kişi idamla yargılanıyorsa T.C onu göndermez. Karar Gazetesi manşete taşıyınca dediler ki biz bunu sehven göndermişiz. Bir insan sehven idam sehpasına gönderilir mi?"

SEÇİM BİLDİRGESİ

"Yerel yönetimlerde ne yapacağız açıkladım 12 madde halinde. Tüm örgütümüz 12 maddeyi ezberleyecek. Ali Veli ne yaptı değil, biz ne yapacağız? Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Oy vermeyen vatandaşa da hizmet götüreceğiz. Ön yargısının kırılmasını sağlayacağız."

"NET 2 BİN 200 TL MAAŞ AL"

"CHP'li belediyelerin olduğu illerde, ilçelerde, beldelerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek söz veriyorum. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, çocuklar açlıktan öldü. Bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde insana saygı olacak. Halka hizmet nasıl olurmuş, aileye hizmet nasıl olurmuş, sadece ülkemize değil tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bizim belediyelerimizde asgari ücretliye 2 bin 200 TL veriyoruz. 1 Ocak'tan beri. Martta seçimler var, oyunu gel CHP'ye ver. 1 Nisan'dan itibaren sende ayda net 2 bin 200 TL maaş al. Bizde palavra yok, gayet açık. Belediyelerimiz zaten bunu veriyor."

FETTAH TAMİNCE YENİDEN GÜNDEMDE

"Bizim insan olarak mazlumun yanında adaletten yana olmak istediğimizi söyledim. Bu bizim kültürümüzde var. Geçen grup toplantısında Fettah Tamince'den bahsettim. Bu beyefendi 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gittim diyor, Bank Asya'ya para yatırdım diyor. Buna dokunan var mı, yok! Bununla ilgili çok sayıda kişiler bunun Gülen cemaatinin bir unsuru olduğunu söylüyorlar. Bu adam nasıl oluyor da dışarıda nasıl oluyor da askeri öğrenciler Kanun Hükmünde Kararname ile atılanlar içeride… Örgüte ait olduğu söylenen üniversitelerin tamamı kapatıldı. Ama Fettah Tamince'nin üniversitesi kapatılmadı sadece ismi değiştirildi. Nasıl oluyor bu geçen sordum. Dün de Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında Tamince'ye ihale verdiler, Erdoğan ile aynı karede. Fettah Tamince'yi ben mi koruyorum o mu koruyor. Parası pulu var diye yanına alıyorsun. Rıza Sarraf'ı da oturtmuştu protokol masasına şimdi de Fettah Tamince'yi oturtuyor."