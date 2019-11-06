21 ili kapsayan son seçim anketinde büyük sürpriz!

DİYARBAKIR merkezli Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Urfa, Van, Trabzon, Erzurum, Mardin ve Bingöl'ün de olduğu 21 kenti kapsayan saha araştırması yaptı. 29 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında bin 937 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan çalışmada ilginç sonuçlar elde edildi. Araştırmada seçmenin ülke sorununun algılama biçimi, sorun önceliği, çözüm önerileri ve tercih edeceği siyasi partiler açısından ilginç veriler yer aldı.

HDP VE MHP OYLARINDA ARTIŞ

Araştırmada katılımcılara"2019 Yılında Yapılan Son Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Verdiniz?" sorusu da yöneltildi. Araştırma grubunun yüzde 37,6'sı AK Parti, yüzde 36'sı CHP, yüzde 6,6'sı HDP, yüzde 5,4 'ü İYİ Parti, yüzde 3,7'si MHP, yüzde 1,1'i Saadet Partisi, yüzde 0,4'ü HÜDA-PAR, yüzde 6'sı Oy kullanmadığı yanıtını verdi"Bu Pazar bir belediye başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna verilen cevaplar olukça ilginç. Kararsızlarda dağıldıktan sonra katılımcıların yüzde 34,5'i AK Parti, yüzde 34,5'i CHP, yüzde 8,4'ü HDP, yüzde 7,7'si MHP, yüzde 4,5'i İYİ Parti, yüzde 3,4'ü Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti, yüzde 1,7'i Babacanın kuracağı parti, yüzde 0,9 Saadet Partisi, yüzde 0,2 HÜDA-PAR, yüzde 3,9 Oy kullanmayacağım yanıtını verdi. Verilere göre, bu Pazar belediye başkanlığı seçimi olsa AK Parti yüzde 3,1,CHP yüzde 1,5, İYİ Parti yüzde 0,9 oy kaybederken, HDP yüzde 1,8, MHP ise yüzde 4'lük bir oy artışına sahip oluyor.

AK PARTİ'DEN MHP'YE, CHP'DEN İYİ PARTİ'YE OY GEÇİŞİ

Araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar seçmen eğilimini de yansıtıyor. AK Parti'ye oy veren görüşmecilerin yüzde 70,2'si yeniden AK Parti'ye oy vereceğini söylerken, yüzde 12,5'i MHP, yüzde 6,2'si Davutoğlu ve ekibinin kuracağı partiye oy vereceğini ifade ediyor. CHP'ye oy veren görüşmecilerin yüzde 70,6'sı yeniden CHP'ye oy vereceğini söylerken, yüzde 11,5'i kararsız olduğunu, yüzde 6,9'uise seçimlere birlikte girdiği İYİ Parti'ye oy vereceğini söylüyor.HDP'ye oy verdiğini söyleyen görüşmecilerin yüzde 76,4'ü yeniden HDP'ye oy vereceğini söylerken, yüzde 13,4'ü Oy kullanmayacağınıyüzde 3,9'u 'fikrim yok/yanıt yok' cevabını veriyor.

AK PARTİ, CHP VE HDP BARAJI AŞIYOR

"24 Haziran 2018'de Gerçekleşen Genel Seçimlerde Hangi Partiye Oy Verdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 39,5'i AK Parti,yüzde 24,9'u CHP, yüzde 10,5'i HDP, yüzde 9,9'u MHP, yüzde 4,1'i İYİ Parti, yüzde 1,4'ü Saadet Partisi, yüzde 0,4'ü HÜDA-PAR yanıtını verdi. "Bu Pazar Bir Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz ?" sorusuna katılımcıların yüzde 38,3'ü AK Parti, yüzde 27,7'si CHP, yüzde 10,3'ü HDP, yüzde7,8'i MHP, yüzde 4,8'i İYİ Parti, yüzde 3,9'u Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti,yüzde 2,4'ü Babacanın kuracağı parti, yüzde 0,9'u Saadet Partisi, yüzde 0,3'ü HÜDA-PAR cevabını verdi.Bu sonuçlara göre barajı geçen sadece 3 parti iken Davutoğlu ve Babacan ekibinin kuracağı partinin şimdi bir seçim olsa alacağı oy toplamı yüzde 6,3 olarak görülüyor.

AK PARTİ SEÇMENİ YENİ OLUŞUMA KAYIYOR, HDP SEÇMENİ SANDIKTAN UZAKLAŞIYOR

AK Parti'ye oy veren görüşmecilerin yüzde 76,2'si AK Parti, yüzde 7,3'ü Davutoğlu ve ekibinin kuracağı partiye, yüzde 6,3'ü CHP'ye oy vereceğini söylerken, CHP'ye oy veren görüşmecilerin yüzde 80,9'u CHP'ye, yüzde 10'u kararsız olduğunu, yüzde 2,5'i AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor.HDP'ye oy veren görüşmecilerin yüzde 79,3'ü HDP'ye, yüzde 8,4'ü Oy kullanmayacağını, yüzde 5,4'ü ise CHP'ye oy vereceğini ifade ediyor. MHP'ye oy veren görüşmecilerin yüzde 61,5'i MHP'ye, yüzde 12'si AK Parti'ye, yüzde 9,4'ü İYİ Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Çalışmada "Bu Pazar bir seçim olsa" -özellikle de yerel bir seçimde- HDP seçmeninde "oy kullanmayacağım" diyenlerin oranındaki artış dikkat çekiyor.

HÜDA-PAR SEÇMEN KAYBEDİYOR

HÜDAPAR'a oy veren görüşmecilerin yüzde 42,9'u Kararsız olduğunu ifade ederken, yüzde 28,6'sı HÜDAPAR'a, yüzde 28,6'sı AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor.İYİ Parti'ye oy veren görüşmecilerin yüzde 68,8'i İYİ Parti'ye, yüzde 12,5'i CHP'ye, yüzde 6,3'ü AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Saadet Partisine oy veren görüşmecilerin yüzde 42,9'u Saadet Partisine, yüzde 21,4'ü Kararsız olduğunu, yüzde 17,9'u AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor.