2023 hazırlığı: Muharrem İnce Nagehan Alçı'yı arayıp ne anlattı?

HABERTÜRK’ün hükümete yakın yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’yle telefonda konuştuğunu yazdı. Alçı, İnce’yle uzun bir telefon konuşması yaptığını, Muharrem İnce hareketinin önümüzdeki süreçte sürpriz yapabileceğini aktardı.

“2023 YOLUNDA MUHARREM İNCE PES ETMİYOR”

Nagehan Alçı yazısında şu ifadeleri kullandı: “2023’e giden yolda bir yandan Ali Babacan diğer yandan Ekrem İmamoğlu öte yandan Ahmet Davutoğlu derken herkesin unuttuğu bir isim daha var: Muharrem İnce. Bugün bir Muharrem İnce olgusundan da bahsetmeliyiz. Ben hem bu köşede hem de Habertürk TV ekranlarında ‘Ekrem İmamoğlu’nun çıkışı Muharrem İnce’nin bitişi oldu’ diye çok söylemiş bir gazeteciyim ama 2023 yolunda Muharrem İnce pes etmiyor. Onunla ilgili yorumlarım üzerine Muharrem İnce geçen hafta içinde beni aradı ve tamamen kayıtdışı olmak üzere uzun bir konuşma yaptık. İnce’nin o konuşmada önümüzdeki süreci yüksek bir siyasi zekayla yorumladığını söylemeliyim. Bazı noktalarda beni ikna etti. Yani Muharrem İnce Hareketinin de önümüzdeki süreçte sürprizleri olabilir. Elbette tüm bu isimlerin ve yeni siyasi hareketlerin dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan olgusu var. Erdoğan’ın muhafazakarların Mustafa Kemal’i olduğu gerçeğini hiçbir siyasi analist akıldan çıkarmamalı. Bence hem Babacan hem Davutoğlu hem de İmamoğlu bu gerçeğin farkında. Zaten dikkat edin ona göre bir dil ve üslup tutturuyorlar. Tayyip Bey’e ‘Muhafazakarların Mustafa Kemal’i’ yakıştırmasını yapan da ben değilim. Bu tanımın patenti şu an Erdoğan’a karşı eleştirel bir duruş sahibi olan aydın Ali Bayramoğlu’na ait. Son derece objektif bir tespit bence bu. Fakat Bayramoğlu’nun zekice tespit ettiği bu sosyal hakikati Abdullah Gül ve Muharrem İnce’nin reddedeceği kanaatindeyim. Birbirlerine çok zıt iki siyasi kişiliğe sahip Gül ve İnce enteresan biçimde bu noktada buluşuyor.”