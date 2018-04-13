'2019’dan itibaren Türkiye şaha kalkacaktır!'

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programına esnaf ziyareti ile başlayan Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Çavuşoğlu, ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın makamına giderek bilgi aldı.

AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığı’nda partililerle de bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlere işaret ederek, “2019 Türkiye için bir eşiktir. 2023’e, 2053, 2071’e giden yolda bir mihenk noktasıdır. 2019’da yeni bir döneme geçiyoruz. Bu tarihten itibaren Türkiye şaha kalkacaktır, Türkiye daha hızlı yol alacaktır. Türkiye daha etkin ve hızlı kararlar alarak yoluna devam edecektir. Bugün bizim ayağımıza bağ olmaya, çakıl taşı olmaya çalışanlar hep sistemin bir takım eksiklerinden faydalanmak suretiyle Türkiye’ye patinaj yaptırdılar. Bunu 16 Nisan’da hep ifade ettik. İstikrarı zedelemek için 2015 Haziran’da neler yaşandığını biliyorsunuz. Öyle ya da böyle 2019’da istikrarlı bir iktidar ortaya çıkacak ve güçlü bir yasama ortaya çıkacaktır. Bir taraf yasama erki görevini yaparken, yürütme erki de cumhurbaşkanlığı makamı da icraat makamı olarak hamlelerine devam edecektir. Türkiye tarihinde olmadığı kadar güçlü bir dönemden geçiyor” dedi.

