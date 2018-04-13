Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 14 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10...
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak

'2019’dan itibaren Türkiye şaha kalkacaktır!'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “2019’da yeni bir döneme geçiyoruz. Bu tarihten itibaren Türkiye şaha kalkacaktır, Türkiye daha hızlı yol alacaktır” dedi

'2019’dan itibaren Türkiye şaha kalkacaktır!'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “2019’da yeni bir döneme geçiyoruz. Bu tarihten itibaren Türkiye şaha kalkacaktır, Türkiye daha hızlı yol alacaktır” dedi

13 Nisan 2018 Cuma 19:30
'2019’dan itibaren Türkiye şaha kalkacaktır!'
banner404

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programına esnaf ziyareti ile başlayan Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Çavuşoğlu, ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın makamına giderek bilgi aldı. 
AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığı’nda partililerle de bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlere işaret ederek, “2019 Türkiye için bir eşiktir. 2023’e, 2053, 2071’e giden yolda bir mihenk noktasıdır. 2019’da yeni bir döneme geçiyoruz. Bu tarihten itibaren Türkiye şaha kalkacaktır, Türkiye daha hızlı yol alacaktır. Türkiye daha etkin ve hızlı kararlar alarak yoluna devam edecektir. Bugün bizim ayağımıza bağ olmaya, çakıl taşı olmaya çalışanlar hep sistemin bir takım eksiklerinden faydalanmak suretiyle Türkiye’ye patinaj yaptırdılar. Bunu 16 Nisan’da hep ifade ettik. İstikrarı zedelemek için 2015 Haziran’da neler yaşandığını biliyorsunuz. Öyle ya da böyle 2019’da istikrarlı bir iktidar ortaya çıkacak ve güçlü bir yasama ortaya çıkacaktır. Bir taraf yasama erki görevini yaparken, yürütme erki de cumhurbaşkanlığı makamı da icraat makamı olarak hamlelerine devam edecektir. Türkiye tarihinde olmadığı kadar güçlü bir dönemden geçiyor” dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Hakan çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehir eşkiyaları dolmuşun önünü kesip şoförü dövdü
Şehir eşkiyaları dolmuşun önünü kesip şoförü dövdü
Başbakan, ABD ve Rusya'yı uyardı: İşleri karmaşık hale getirmeyin!
Başbakan, ABD ve Rusya'yı uyardı: İşleri karmaşık hale getirmeyin!
"Demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti, 21 yıl sonra müebbet yedi
"Demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti, 21 yıl sonra müebbet yedi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim