2019 öncesi AKP’den YSK hamlesi; 15 maddelik yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor

YSK ile ilgili hükümler teşkilat yasası altında tek bir yasada toplanacak.

AKP, seçimlerde aldığı kararlarla tartışma yaratan, en son 16 Nisan referandumda ‘mühürsüz oyları’ geçerli sayması nedeniyle muhalefetin tepkisini çeken Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yapısını değiştirmek için yasa tasarısı hazırlıyor. Üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri Seçimlerin Temel Hükümleri Yasası’nda düzenlenen YSK için bağımsız bir teşkilat yasası çıkarılacak.

15 maddelik tasarı

Anayasa değişikliğine uyum yasaları üzerindeki çalışmalarını sürdüren AKP yönetimi, seçim mevzuatındaki değişikliklerin yanı sıra YSK’ye yönelik bir tasarı hazırlığı yapıyor.

Tek çatılı yasa

Bağımsız bir teşkilat yasası bulunmayan YSK’nin üye seçimi, görev ve yetkilerine ilişkin hükümler 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasa’da düzenleniyor. YSK, uzun süreden beri kendi teşkilat yasasının çıkarılmasını istiyor. AKP’de uyum yasaları için oluşturulan komisyon, yaklaşık 15 maddelik bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Buna göre, dağınık olarak birçok yasada bulunan YSK ile ilgili hükümler teşkilat yasası altında tek bir yasada toplanacak.

Üyeleri Meclis mi seçecek?

298 sayılı yasaya göre YSK, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçiyor. Görev süreleri 6 yıl olan üyeler, yeniden seçilebiliyor. Hazırlığı süren taslakta, üyelerin seçilme yönteminin değişmeyeceği söylenmekle birlikte üye sayısının artırılarak bir kısmının TBMM tarafından seçiminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İhaleye son

Kamu İhale Yasası’nda düzenlenen YSK’nin pusulaların basımından her türlü satın alma, hizmet, kiralama ve taşıma işlerinin ‘doğrudan temin’ yöntemiyle yapılmasını öngören düzenlemeler de söz konusu taslağa kaydırılarak her seçim döneminde yaşanan ihale tartışmasına son verilecek. Taslakla, YSK bünyesinde genel müdürlükler ve daire başkanlıkları oluşturulacak.

Rotasyon yapılacak

YSK’nin ilçe müdürlerine rotasyon planlanıyor. İlçe seçim müdürleri, en fazla 6 yıl aynı yerde görev yapabilecek. Oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağına ilişkin düzenlemelerin bu taslakla mı yoksa seçim mevzuatına ilişkin düzenlemelerin yer alacağı taslakla mı getirileceği ise henüz netleşmedi. AKP’nin YSK ile ilgili ayrı seçim mevzuatına ilişkin ayrı taslak getirmesi bekleniyor. Her iki taslağın bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine getirileceği kaydediliyor.